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В Госдуме прокомментировали атаку на инфраструктуру "Турецкого потока" - 13.01.2025, ПРАЙМ
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В Госдуме прокомментировали атаку на инфраструктуру "Турецкого потока"
В Госдуме прокомментировали атаку на инфраструктуру "Турецкого потока" - 13.01.2025, ПРАЙМ
В Госдуме прокомментировали атаку на инфраструктуру "Турецкого потока"
Атака на инфраструктуру трубопровода "Турецкий поток", наряду с решением о прекращении транзита газа из России через Украину, является попыткой масштабной... | 13.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-13T20:03+0300
2025-01-13T20:03+0300
политика
россия
украина
европа
леонид слуцкий
госдума
газопровод "турецкий поток"
всу
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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Атака на инфраструктуру трубопровода "Турецкий поток", наряду с решением о прекращении транзита газа из России через Украину, является попыткой масштабной террористической диверсии, написал в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По данным Минобороны РФ, ВСУ ранее предприняли попытку атаковать беспилотниками компрессорную станцию "Русская" в Гай-Кодзоре на Кубани, все БПЛА были сбиты, осколками незначительно повреждены здание и оборудование газоизмерительной станции. Последствия оперативно устранили, станция работает в штатном режиме. В ведомстве отметили, что целью атаки было прекращение поставок газа в страны Европы. По мнению Слуцкого, атака на инфраструктуру трубопровода, особенно наряду с решением о прекращении транзита российского газа через территорию Украины, - попытка масштабной террористической диверсии. "В европейских странах-получателях, в частности в Венгрии, уже заявили о посягательстве на их суверенитет. Однако "прогрессивное" европейское сообщество, по сути, занимает оправдательную позицию, лишь беззубо выражая обеспокоенность", — отметил он. Парламентарий считает, что все это стало отчасти следствием безнаказанности "в отношении заказчиков и исполнителей международного теракта по взрыву "Северного потока" два года назад". "Зеленский в агонии сохранения своей преступной власти пытается играть на руку США, но на самом деле раскачивает энергетическую безопасность Европы. По Брюсселю же сегодня бумерангом ударяют поддержка укронацизма и русофобия", — заключил Слуцкий.
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россия, украина, европа, леонид слуцкий, госдума, газопровод "турецкий поток", всу
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, ЕВРОПА, Леонид Слуцкий, Госдума, Газопровод "Турецкий поток", ВСУ
20:03 13.01.2025
 
В Госдуме прокомментировали атаку на инфраструктуру "Турецкого потока"

Слуцкий: атака на станцию "Турецкого потока" — попытка террористической диверсии

© fotolia.com / 2bears*Здание Госдумы
*Здание Госдумы - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2025
© fotolia.com / 2bears
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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Атака на инфраструктуру трубопровода "Турецкий поток", наряду с решением о прекращении транзита газа из России через Украину, является попыткой масштабной террористической диверсии, написал в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
По данным Минобороны РФ, ВСУ ранее предприняли попытку атаковать беспилотниками компрессорную станцию "Русская" в Гай-Кодзоре на Кубани, все БПЛА были сбиты, осколками незначительно повреждены здание и оборудование газоизмерительной станции. Последствия оперативно устранили, станция работает в штатном режиме. В ведомстве отметили, что целью атаки было прекращение поставок газа в страны Европы.
По мнению Слуцкого, атака на инфраструктуру трубопровода, особенно наряду с решением о прекращении транзита российского газа через территорию Украины, - попытка масштабной террористической диверсии.
"В европейских странах-получателях, в частности в Венгрии, уже заявили о посягательстве на их суверенитет. Однако "прогрессивное" европейское сообщество, по сути, занимает оправдательную позицию, лишь беззубо выражая обеспокоенность", — отметил он.
Парламентарий считает, что все это стало отчасти следствием безнаказанности "в отношении заказчиков и исполнителей международного теракта по взрыву "Северного потока" два года назад".
"Зеленский в агонии сохранения своей преступной власти пытается играть на руку США, но на самом деле раскачивает энергетическую безопасность Европы. По Брюсселю же сегодня бумерангом ударяют поддержка укронацизма и русофобия", — заключил Слуцкий.
Петер Сийярто
Сийярто осудил атаку Киева на компрессорную станцию "Турецкого потока"
16:11
 
ПолитикаРОССИЯУКРАИНАЕВРОПАЛеонид СлуцкийГосдумаГазопровод "Турецкий поток"ВСУ
 
 
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