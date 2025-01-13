https://1prime.ru/20250113/ataka-854170959.html

В Брянской области силы ПВО пресекли массированную ракетную атаку ВСУ

В Брянской области силы ПВО пресекли массированную ракетную атаку ВСУ - 13.01.2025, ПРАЙМ

В Брянской области силы ПВО пресекли массированную ракетную атаку ВСУ

ВСУ предприняли массированную попытку нанести ракетный удар по Брянской области. Российские силы ПВО уничтожила все цели, пострадавших нет. Об этом сообщил в... | 13.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-13T22:57+0300

2025-01-13T22:57+0300

2025-01-13T22:57+0300

россия

брянская область

всу

пво

атака

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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. ВСУ предприняли массированную попытку нанести ракетный удар по Брянской области. Российские силы ПВО уничтожила все цели, пострадавших нет. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз. По его словам, киевский режим предпринял массированную попытку нанести комбинированный ракетный удар по территории Брянской области, но силами ПВО Министерства обороны РФ все цели были уничтожены. Глава региона уточнил, что, согласно предварительным данным, пострадавших нет, оперативные и экстренные службы работают на местах.

https://1prime.ru/20250113/ataka-854157494.html

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россия, брянская область, всу, пво, атака