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В Брянской области силы ПВО пресекли массированную ракетную атаку ВСУ - 13.01.2025, ПРАЙМ
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В Брянской области силы ПВО пресекли массированную ракетную атаку ВСУ
В Брянской области силы ПВО пресекли массированную ракетную атаку ВСУ - 13.01.2025, ПРАЙМ
В Брянской области силы ПВО пресекли массированную ракетную атаку ВСУ
ВСУ предприняли массированную попытку нанести ракетный удар по Брянской области. Российские силы ПВО уничтожила все цели, пострадавших нет. Об этом сообщил в... | 13.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-13T22:57+0300
2025-01-13T22:57+0300
россия
брянская область
всу
пво
атака
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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. ВСУ предприняли массированную попытку нанести ракетный удар по Брянской области. Российские силы ПВО уничтожила все цели, пострадавших нет. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз. По его словам, киевский режим предпринял массированную попытку нанести комбинированный ракетный удар по территории Брянской области, но силами ПВО Министерства обороны РФ все цели были уничтожены. Глава региона уточнил, что, согласно предварительным данным, пострадавших нет, оперативные и экстренные службы работают на местах.
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россия, брянская область, всу, пво, атака
РОССИЯ, Брянская область, ВСУ, ПВО, атака
22:57 13.01.2025
 
В Брянской области силы ПВО пресекли массированную ракетную атаку ВСУ

Богомаз: ВСУ пытались нанести комбинированный ракетный удар по Брянской области

© РИА Новости . Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанк#Зенитные ракетные комплексы "Бук"
#Зенитные ракетные комплексы Бук - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. ВСУ предприняли массированную попытку нанести ракетный удар по Брянской области. Российские силы ПВО уничтожила все цели, пострадавших нет. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.
По его словам, киевский режим предпринял массированную попытку нанести комбинированный ракетный удар по территории Брянской области, но силами ПВО Министерства обороны РФ все цели были уничтожены.
Глава региона уточнил, что, согласно предварительным данным, пострадавших нет, оперативные и экстренные службы работают на местах.
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РОССИЯБрянская областьВСУПВОатака
 
 
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