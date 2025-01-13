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В Молдавии заявили, что уровень бедности в стране может достичь 40% - 13.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250113/bednost-854169563.html
В Молдавии заявили, что уровень бедности в стране может достичь 40%
В Молдавии заявили, что уровень бедности в стране может достичь 40% - 13.01.2025, ПРАЙМ
В Молдавии заявили, что уровень бедности в стране может достичь 40%
Уровень бедности в Молдавии может достичь 40% в 2025 году, поскольку объем инвестиций сокращается, а коррупция душит бизнес, заявил лидер оппозиционной партии... | 13.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-13T20:46+0300
2025-01-13T20:46+0300
экономика
молдавия
экономика молдавии
бедность
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КИШИНЕВ, 13 янв - ПРАЙМ. Уровень бедности в Молдавии может достичь 40% в 2025 году, поскольку объем инвестиций сокращается, а коррупция душит бизнес, заявил лидер оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу. "Иностранные инвестиции в Молдавии продолжают бить антирекорды и находятся на самом низком уровне за всю историю. Коррупция душит бизнес: судебная система недееспособна, правительство отменяет гарантии для инвесторов, а налоги и бюрократия отпугивают даже самых смелых. Ставки кредитования взлетели, а уровень бедности уже достиг 34% и прогнозируется 40% в 2025 году", - написал Лунгу в своем Telegram-канале. По его словам, виной этому политическая нестабильность, коррупция, слабая инфраструктура и миграция, ведь только за последние годы страну покинули 350 тысяч человек. "Энергокризис, высокие тарифы и зависимость от импорта уничтожают конкурентоспособность. Негативный тренд наметился как раз с приходом к власти преступного режима партии "Действие и солидарность". И в наступившем году эксперты предрекают не менее печальную динамику. Ведь никакой долгосрочной политики, никакого продвижения страны за границей мы не видим. Только "распил" бюджета и мифы об успехах под "соусом" евроинтеграции", - добавил Лунгу. Молдавия несколько лет переживает очередную волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. Из-за роста цен на энергоресурсы тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. В 2023 году инфляция в Молдавии составила 13,4%. Из-за подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране стихийно проходят антиправительственные протесты.
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молдавия, экономика молдавии, бедность
Экономика, МОЛДАВИЯ, экономика Молдавии, бедность
20:46 13.01.2025
 
В Молдавии заявили, что уровень бедности в стране может достичь 40%

Партия "Шанс": уровень бедности в Молдавии может достичь 40% в 2025 году

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГорода мира. Кишинев
Города мира. Кишинев - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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КИШИНЕВ, 13 янв - ПРАЙМ. Уровень бедности в Молдавии может достичь 40% в 2025 году, поскольку объем инвестиций сокращается, а коррупция душит бизнес, заявил лидер оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу.
"Иностранные инвестиции в Молдавии продолжают бить антирекорды и находятся на самом низком уровне за всю историю. Коррупция душит бизнес: судебная система недееспособна, правительство отменяет гарантии для инвесторов, а налоги и бюрократия отпугивают даже самых смелых. Ставки кредитования взлетели, а уровень бедности уже достиг 34% и прогнозируется 40% в 2025 году", - написал Лунгу в своем Telegram-канале.
По его словам, виной этому политическая нестабильность, коррупция, слабая инфраструктура и миграция, ведь только за последние годы страну покинули 350 тысяч человек.
"Энергокризис, высокие тарифы и зависимость от импорта уничтожают конкурентоспособность. Негативный тренд наметился как раз с приходом к власти преступного режима партии "Действие и солидарность". И в наступившем году эксперты предрекают не менее печальную динамику. Ведь никакой долгосрочной политики, никакого продвижения страны за границей мы не видим. Только "распил" бюджета и мифы об успехах под "соусом" евроинтеграции", - добавил Лунгу.
Молдавия несколько лет переживает очередную волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. Из-за роста цен на энергоресурсы тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. В 2023 году инфляция в Молдавии составила 13,4%. Из-за подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране стихийно проходят антиправительственные протесты.
Города мира. Кишинев - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2025
Эксперт оценил рост внутреннего госдолга Молдавии
19:18
 
ЭкономикаМОЛДАВИЯэкономика Молдавиибедность
 
 
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