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Биржевая цена бензина и дизельного топлива в России продолжает падать

Биржевая цена бензина и дизельного топлива в России продолжает падать - 13.01.2025, ПРАЙМ

Биржевая цена бензина и дизельного топлива в России продолжает падать

Стоимость бензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) продолжает падать после новогодних праздников,... | 13.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-13T14:27+0300

2025-01-13T14:27+0300

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экономика

россия

бензин

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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Стоимость бензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) продолжает падать после новогодних праздников, свидетельствуют данные торгов новой недели. Марка Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России по итогам торгов в понедельник подешевела на 2,15%, до 50 461 рубля за тонну, Аи-95 - на 1,62%, до 52 369 рублей. Зимнее дизтопливо подешевело сильнее остальных сортов - на 3,81%, до 63 539 рублей за тонну. Остальные сорта подешевели в пределах 1%: цена тонны летнего дизельного топлива опустилась до 52 681 рубля, межсезонного - до 53 342 рублей. В первые два дня торгов после праздников цены на основные виды топлива также снижались. Мазут снизился в цене на 0,27% в понедельник, до 30 680 рублей за тонну. Цена на сжиженные углеводородные газы (СУГи) уменьшилась на 1,33%, до 18 475 рублей за тонну. Нефтяники в ушедшем году нарастили почти на 6% отгрузки дизельного топлива на внутренний рынок по сравнению с прошлым годом, бензина - на 2%, сообщали РИА Новости в Минэнерго. А в конце декабря вице-премьер Александр Новак заявил, что в ближайшие несколько лет в РФ планируется ввод новых мощностей по выпуску бензина, и рост производства позволит отказаться от таких нерыночных инструментов, как запреты на вывоз топлива за рубеж. Правительство РФ с декабря досрочно сняло временный запрет на экспорт бензина для предприятий, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом для непроизводителей эмбарго продлено до 31 января 2025 года. К ним относятся трейдеры, нефтебазы и компании с меньшей производственной мощностью. Запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в России с 1 марта 2024 года. В конце мая он был временно снят, а с августа возобновлен. Предполагалось, что эмбарго будет действовать до конца 2024 года.

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россия, бензин