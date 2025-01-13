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Стоимость биткоина опустилась ниже 90 тысяч долларов впервые с 18 ноября

Стоимость биткоина опустилась ниже 90 тысяч долларов впервые с 18 ноября - 13.01.2025, ПРАЙМ

Стоимость биткоина опустилась ниже 90 тысяч долларов впервые с 18 ноября

Стоимость биткоина в понедельник, впервые с ноября прошлого года, опустилась ниже 90 тысяч долларов, следует из данных торгов. | 13.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-13T17:47+0300

2025-01-13T17:47+0300

2025-01-13T17:47+0300

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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Стоимость биткоина в понедельник, впервые с ноября прошлого года, опустилась ниже 90 тысяч долларов, следует из данных торгов. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина опускается за сутки по состоянию на 17.40 мск на 4,86% - до 90 303 долларов. В том числе на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дешевеет на 4,93% - до 90 300 долларов. А минутами ранее показатель опускался ниже 90 тысяч долларов - впервые с 18 ноября.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

binance, coinmarketcap, биткоин, рынок криптовалюты