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Стоимость биткоина опустилась ниже 90 тысяч долларов впервые с 18 ноября - 13.01.2025, ПРАЙМ
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Стоимость биткоина опустилась ниже 90 тысяч долларов впервые с 18 ноября
Стоимость биткоина опустилась ниже 90 тысяч долларов впервые с 18 ноября - 13.01.2025, ПРАЙМ
Стоимость биткоина опустилась ниже 90 тысяч долларов впервые с 18 ноября
Стоимость биткоина в понедельник, впервые с ноября прошлого года, опустилась ниже 90 тысяч долларов, следует из данных торгов. | 13.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-13T17:47+0300
2025-01-13T17:47+0300
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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Стоимость биткоина в понедельник, впервые с ноября прошлого года, опустилась ниже 90 тысяч долларов, следует из данных торгов. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина опускается за сутки по состоянию на 17.40 мск на 4,86% - до 90 303 долларов. В том числе на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дешевеет на 4,93% - до 90 300 долларов. А минутами ранее показатель опускался ниже 90 тысяч долларов - впервые с 18 ноября.
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binance, coinmarketcap, биткоин, рынок криптовалюты
Криптовалюта, Binance, CoinMarketCap, Биткоин, рынок криптовалюты
17:47 13.01.2025
 
Стоимость биткоина опустилась ниже 90 тысяч долларов впервые с 18 ноября

Стоимость биткоина опустилась до 90 300 долларов впервые с 18 ноября

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМонета с логотипом криптовалюты биткоин
Монета с логотипом криптовалюты биткоин - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Стоимость биткоина в понедельник, впервые с ноября прошлого года, опустилась ниже 90 тысяч долларов, следует из данных торгов.
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина опускается за сутки по состоянию на 17.40 мск на 4,86% - до 90 303 долларов. В том числе на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дешевеет на 4,93% - до 90 300 долларов.
А минутами ранее показатель опускался ниже 90 тысяч долларов - впервые с 18 ноября.
Сувенирные монеты с логотипами криптовалют - ПРАЙМ, 1920, 01.01.2025
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КриптовалютаBinanceCoinMarketCapБиткоинрынок криптовалюты
 
 
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