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Стоимость биткоина опустилась ниже 90 тысяч долларов впервые с 18 ноября
Стоимость биткоина опустилась ниже 90 тысяч долларов впервые с 18 ноября - 13.01.2025, ПРАЙМ
Стоимость биткоина опустилась ниже 90 тысяч долларов впервые с 18 ноября
Стоимость биткоина в понедельник, впервые с ноября прошлого года, опустилась ниже 90 тысяч долларов, следует из данных торгов. | 13.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-13T17:47+0300
2025-01-13T17:47+0300
2025-01-13T17:47+0300
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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Стоимость биткоина в понедельник, впервые с ноября прошлого года, опустилась ниже 90 тысяч долларов, следует из данных торгов. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина опускается за сутки по состоянию на 17.40 мск на 4,86% - до 90 303 долларов. В том числе на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дешевеет на 4,93% - до 90 300 долларов. А минутами ранее показатель опускался ниже 90 тысяч долларов - впервые с 18 ноября.
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binance, coinmarketcap, биткоин, рынок криптовалюты
Криптовалюта, Binance, CoinMarketCap, Биткоин, рынок криптовалюты
Стоимость биткоина опустилась ниже 90 тысяч долларов впервые с 18 ноября
Стоимость биткоина опустилась до 90 300 долларов впервые с 18 ноября
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Стоимость биткоина в понедельник, впервые с ноября прошлого года, опустилась ниже 90 тысяч долларов, следует из данных торгов.
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина опускается за сутки по состоянию на 17.40 мск на 4,86% - до 90 303 долларов. В том числе на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дешевеет на 4,93% - до 90 300 долларов.
А минутами ранее показатель опускался ниже 90 тысяч долларов - впервые с 18 ноября.
В десяти регионах России полностью запретили майнинг криптовалют