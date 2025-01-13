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Эксперт назвал причины снижения стоимости биткоина

Эксперт назвал причины снижения стоимости биткоина - 13.01.2025, ПРАЙМ

Эксперт назвал причины снижения стоимости биткоина

Биткоин вошел в коррекционную фазу с максимума 108 353 доллара, достигнутого 17 декабря 2024 года, одна из причин коррекции - заявления председателя Федеральной | 13.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-13T20:43+0300

2025-01-13T20:43+0300

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МОСКВА, 13 янв – ПРАЙМ. Биткоин вошел в коррекционную фазу с максимума 108 353 доллара, достигнутого 17 декабря 2024 года, одна из причин коррекции - заявления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла о возможном сокращении количества снижений учетной ставки в 2025 году, рассказал РИА Новости финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина ранее в понедельник опускалась ниже 90 тысяч долларов впервые с 18 ноября. По состоянию на 20.33 мск стоимость биткоина составляет 92 013 долларов. "Биткоин перешел в коррекционную фазу с максимума 108 353 доллара от 17 декабря 2024 года. Коррекцию вызвали заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла о возможном сокращении количества снижений ставок в 2025 году. Дополнительное давление на рынок оказали кадровые перестановки в регулирующих органах - отставки вице-председателя ФРС по надзору Майкла Барра и председателя CFTC Ростина Бенама", - рассказал эксперт. Тем не менее, как отметил Антонов, покупатели контролируют рынок, и крупные игроки выкупают биткоин у розничных игроков, которые очень пугливые во время коррекций и очень быстро расстаются со своими монетами. "Сопротивлением выступает уровень 96 500 долларов, преодоление которого необходимо для возобновления роста. Критически важным является удержание уровня 90 000 долларов до 25 января. Это может стать сигналом к формированию нового восходящего импульса. Для восстановления бычьего тренда биткоину необходимо преодолеть психологически важный уровень 100 000 долларов. Если активность покупателей останется низкой и не получится хорошего отскока в ближайшие дни, то коррекция может затянуться до конца марта с возможным падением до 82 000 долларов", - добавил он. "Максимум после халвинга (искусственной процедуры уменьшения скорости эмиссии - ред.) еще не достигнут, чтобы паниковать. Цель на 2025 год - 160 тысяч долларов в октябре-ноябре. Промежуточная цель - 130 тысяч долларов в марте-апреле", - заключил эксперт.

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биржевые торги, рынок криптовалюты, биткоин