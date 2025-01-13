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В Британии может исчезнуть один вид промышленности - 13.01.2025, ПРАЙМ
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В Британии может исчезнуть один вид промышленности
В Британии может исчезнуть один вид промышленности - 13.01.2025, ПРАЙМ
В Британии может исчезнуть один вид промышленности
Британская химическая промышленность находится на грани исчезновения, заявил основатель международной химической компании-гиганта Ineos Джим Рэтклифф. | 13.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-13T11:49+0300
2025-01-13T11:49+0300
великобритания
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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Британская химическая промышленность находится на грани исчезновения, заявил основатель международной химической компании-гиганта Ineos Джим Рэтклифф. "Мы являемся свидетелями вымирания одной из наших основных отраслей промышленности, поскольку из химической промышленности выжимают все соки", - приводит слова Рэтклиффа издание Times. Так Рэтклифф прокомментировал закрытие последнего в стране завода Ineos по производству синтетического этанола в шотландском Грейнджмуте. О закрытии завода, который проработал в Шотландии более 40 лет, стало известно на прошлой неделе. Причинами прекращения работы предприятия стали высокие цены на энергоносители и налоги на выбросы углерода, уточняет Times. "Деиндустриализация Великобритании ничего не дает окружающей среде. Она просто переносит производство и выбросы в атмосферу в другое место. Великобритания, и особенно север страны, нуждается в высококачественном производстве и связанных с ним рабочих местах", - добавил Рэтклифф. Как пишет Times, Великобритания теперь полностью зависит от импорта синтетического этанола, который обычно используется в различных товарах: от лекарств и красок до косметики и дезинфицирующих средств. По словам главы Ineos, за последние 5 лет в Великобритании закрылось 10 крупных химических комплексов и не было построено ни одного нового химзавода.
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великобритания
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
11:49 13.01.2025
 
В Британии может исчезнуть один вид промышленности

Ineos: британская химическая промышленность находится на грани исчезновения

© fotolia.com / hilaryrivers%Флаг Великобритании
%Флаг Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2025
© fotolia.com / hilaryrivers
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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Британская химическая промышленность находится на грани исчезновения, заявил основатель международной химической компании-гиганта Ineos Джим Рэтклифф.
"Мы являемся свидетелями вымирания одной из наших основных отраслей промышленности, поскольку из химической промышленности выжимают все соки", - приводит слова Рэтклиффа издание Times.
Так Рэтклифф прокомментировал закрытие последнего в стране завода Ineos по производству синтетического этанола в шотландском Грейнджмуте. О закрытии завода, который проработал в Шотландии более 40 лет, стало известно на прошлой неделе. Причинами прекращения работы предприятия стали высокие цены на энергоносители и налоги на выбросы углерода, уточняет Times.
"Деиндустриализация Великобритании ничего не дает окружающей среде. Она просто переносит производство и выбросы в атмосферу в другое место. Великобритания, и особенно север страны, нуждается в высококачественном производстве и связанных с ним рабочих местах", - добавил Рэтклифф.
Как пишет Times, Великобритания теперь полностью зависит от импорта синтетического этанола, который обычно используется в различных товарах: от лекарств и красок до косметики и дезинфицирующих средств.
По словам главы Ineos, за последние 5 лет в Великобритании закрылось 10 крупных химических комплексов и не было построено ни одного нового химзавода.
%Флаг Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 11.01.2025
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