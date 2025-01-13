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В Бурятии возбудили дело после схода 22 порожних вагонов
В Бурятии возбудили дело после схода 22 порожних вагонов - 13.01.2025, ПРАЙМ
В Бурятии возбудили дело после схода 22 порожних вагонов
Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта возбуждено по факту схода 22 порожних вагонов в Бурятии, сообщает... | 13.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-13T04:20+0300
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УЛАН-УДЭ, 13 янв – ПРАЙМ. Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта возбуждено по факту схода 22 порожних вагонов в Бурятии, сообщает пресс-служба Восточного МСУТ СК РФ.
"Следователями Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)", - говорится в сообщении.
В пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщили, что надзорным ведомством организована проверка. Отмечается, что, помимо пассажирского, допущена задержка 7 грузовых поездов. Повреждены объекты инфраструктуры.
Ранее МЧС Бурятии сообщало, что ночью 12 января на станции Ангаракан в Муйском районе республики произошёл сход 22 порожних вагонов грузового поезда, нарушен габарит пути и повреждена контактная сеть. Для проведения работ на станцию направлены 2 аварийно-восстановительных поезда из поселка Таксимо и Северобайкальска. Произошла задержка пассажирского поезда № 98 Кисловодск-Тында, также ожидается задержка поезда №375 Нерюнгри — Новосибирск. Угрозы экологической безопасности не имеется. Пострадавших нет.
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В Бурятии возбудили дело после схода 22 порожних вагонов
По факту схода 22 порожних вагонов в Бурятии возбудили уголовное дело
УЛАН-УДЭ, 13 янв – ПРАЙМ. Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта возбуждено по факту схода 22 порожних вагонов в Бурятии, сообщает пресс-служба Восточного МСУТ СК РФ.
"Следователями Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)", - говорится в сообщении.
В пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщили, что надзорным ведомством организована проверка. Отмечается, что, помимо пассажирского, допущена задержка 7 грузовых поездов. Повреждены объекты инфраструктуры.
Ранее МЧС Бурятии сообщало, что ночью 12 января на станции Ангаракан в Муйском районе республики произошёл сход 22 порожних вагонов грузового поезда, нарушен габарит пути и повреждена контактная сеть. Для проведения работ на станцию направлены 2 аварийно-восстановительных поезда из поселка Таксимо и Северобайкальска. Произошла задержка пассажирского поезда № 98 Кисловодск-Тында, также ожидается задержка поезда №375 Нерюнгри — Новосибирск. Угрозы экологической безопасности не имеется. Пострадавших нет.