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В Бурятии при сходе вагонов повреждено 250 метров пути
В Бурятии при сходе вагонов повреждено 250 метров пути - 13.01.2025, ПРАЙМ
В Бурятии при сходе вагонов повреждено 250 метров пути
В результате схода вагонов в Бурятии повреждено 250 метров пути, три опоры и 100 метров контактной сети, сообщается в официальном новостном канале... | 13.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-13T06:38+0300
2025-01-13T06:38+0300
2025-01-13T06:38+0300
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УЛАН-УДЭ, 13 янв – ПРАЙМ. В результате схода вагонов в Бурятии повреждено 250 метров пути, три опоры и 100 метров контактной сети, сообщается в официальном новостном канале Восточно-Сибирской железной дороги.
"В результате схода вагонов повреждено 250 метров пути, 3 опоры и 100 метров контактной сети", - говорится в сообщении.
Отмечается, что работы по устранению последствий схода вагонов грузового поезда продолжаются. В ликвидации последствий схода подвижного состава заняты более 200 работников, восстановительные поезда со станций Северобайкальск и Таксимо. В ОАО "РЖД" и на Восточно-Сибирской железной дороге работают оперштабы.
Ранее МЧС Бурятии сообщало, что ночью 12 января на станции Ангаракан в Муйском районе республики произошёл сход 22 порожних вагонов грузового поезда, нарушен габарит пути и повреждена контактная сеть. Движение поездов по участку временно приостановлено.
Произошла задержка пассажирского поезда № 98 Кисловодск-Тында, он возвращен на станцию Северобайкальск, где пассажирам будет предоставлено питание. Также ожидается задержка поезда №375 Нерюнгри — Новосибирск. Угрозы экологической безопасности не имеется. Пострадавших нет.
Восточным МСУТ РФ возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Также проверку начала транспортная прокуратура.
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Бизнес, РОССИЯ, Бурятия, РФ, Улан-Удэ, РЖД, МЧС
В Бурятии при сходе вагонов повреждено 250 метров пути
В Бурятии при сходе вагонов повреждено 250 метров пути и три опоры
УЛАН-УДЭ, 13 янв – ПРАЙМ. В результате схода вагонов в Бурятии повреждено 250 метров пути, три опоры и 100 метров контактной сети, сообщается в официальном новостном канале Восточно-Сибирской железной дороги.
"В результате схода вагонов повреждено 250 метров пути, 3 опоры и 100 метров контактной сети", - говорится в сообщении.
Отмечается, что работы по устранению последствий схода вагонов грузового поезда продолжаются. В ликвидации последствий схода подвижного состава заняты более 200 работников, восстановительные поезда со станций Северобайкальск и Таксимо. В ОАО "РЖД" и на Восточно-Сибирской железной дороге работают оперштабы.
Ранее МЧС Бурятии сообщало, что ночью 12 января на станции Ангаракан в Муйском районе республики произошёл сход 22 порожних вагонов грузового поезда, нарушен габарит пути и повреждена контактная сеть. Движение поездов по участку временно приостановлено.
Произошла задержка пассажирского поезда № 98 Кисловодск-Тында, он возвращен на станцию Северобайкальск, где пассажирам будет предоставлено питание. Также ожидается задержка поезда №375 Нерюнгри — Новосибирск. Угрозы экологической безопасности не имеется. Пострадавших нет.
Восточным МСУТ РФ возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Также проверку начала транспортная прокуратура.