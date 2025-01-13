Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Бурятии при сходе вагонов повреждено 250 метров пути - 13.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250113/burjatija-854147586.html
В Бурятии при сходе вагонов повреждено 250 метров пути
В Бурятии при сходе вагонов повреждено 250 метров пути - 13.01.2025, ПРАЙМ
В Бурятии при сходе вагонов повреждено 250 метров пути
В результате схода вагонов в Бурятии повреждено 250 метров пути, три опоры и 100 метров контактной сети, сообщается в официальном новостном канале... | 13.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-13T06:38+0300
2025-01-13T06:38+0300
бизнес
россия
бурятия
рф
улан-удэ
ржд
мчс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854147586.jpg?1736739519
УЛАН-УДЭ, 13 янв – ПРАЙМ. В результате схода вагонов в Бурятии повреждено 250 метров пути, три опоры и 100 метров контактной сети, сообщается в официальном новостном канале Восточно-Сибирской железной дороги. "В результате схода вагонов повреждено 250 метров пути, 3 опоры и 100 метров контактной сети", - говорится в сообщении. Отмечается, что работы по устранению последствий схода вагонов грузового поезда продолжаются. В ликвидации последствий схода подвижного состава заняты более 200 работников, восстановительные поезда со станций Северобайкальск и Таксимо. В ОАО "РЖД" и на Восточно-Сибирской железной дороге работают оперштабы. Ранее МЧС Бурятии сообщало, что ночью 12 января на станции Ангаракан в Муйском районе республики произошёл сход 22 порожних вагонов грузового поезда, нарушен габарит пути и повреждена контактная сеть. Движение поездов по участку временно приостановлено. Произошла задержка пассажирского поезда № 98 Кисловодск-Тында, он возвращен на станцию Северобайкальск, где пассажирам будет предоставлено питание. Также ожидается задержка поезда №375 Нерюнгри — Новосибирск. Угрозы экологической безопасности не имеется. Пострадавших нет. Восточным МСУТ РФ возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Также проверку начала транспортная прокуратура.  
бурятия
рф
улан-удэ
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, бурятия, рф, улан-удэ, ржд, мчс
Бизнес, РОССИЯ, Бурятия, РФ, Улан-Удэ, РЖД, МЧС
06:38 13.01.2025
 
В Бурятии при сходе вагонов повреждено 250 метров пути

В Бурятии при сходе вагонов повреждено 250 метров пути и три опоры

Читать Прайм в
Дзен Telegram
УЛАН-УДЭ, 13 янв – ПРАЙМ. В результате схода вагонов в Бурятии повреждено 250 метров пути, три опоры и 100 метров контактной сети, сообщается в официальном новостном канале Восточно-Сибирской железной дороги.
"В результате схода вагонов повреждено 250 метров пути, 3 опоры и 100 метров контактной сети", - говорится в сообщении.
Отмечается, что работы по устранению последствий схода вагонов грузового поезда продолжаются. В ликвидации последствий схода подвижного состава заняты более 200 работников, восстановительные поезда со станций Северобайкальск и Таксимо. В ОАО "РЖД" и на Восточно-Сибирской железной дороге работают оперштабы.
Ранее МЧС Бурятии сообщало, что ночью 12 января на станции Ангаракан в Муйском районе республики произошёл сход 22 порожних вагонов грузового поезда, нарушен габарит пути и повреждена контактная сеть. Движение поездов по участку временно приостановлено.
Произошла задержка пассажирского поезда № 98 Кисловодск-Тында, он возвращен на станцию Северобайкальск, где пассажирам будет предоставлено питание. Также ожидается задержка поезда №375 Нерюнгри — Новосибирск. Угрозы экологической безопасности не имеется. Пострадавших нет.
Восточным МСУТ РФ возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Также проверку начала транспортная прокуратура.
 
 
БизнесРОССИЯБурятияРФУлан-УдэРЖДМЧС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала