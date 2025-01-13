https://1prime.ru/20250113/burjatija-854147586.html

В Бурятии при сходе вагонов повреждено 250 метров пути

В Бурятии при сходе вагонов повреждено 250 метров пути - 13.01.2025, ПРАЙМ

В Бурятии при сходе вагонов повреждено 250 метров пути

В результате схода вагонов в Бурятии повреждено 250 метров пути, три опоры и 100 метров контактной сети, сообщается в официальном новостном канале... | 13.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-13T06:38+0300

2025-01-13T06:38+0300

2025-01-13T06:38+0300

бизнес

россия

бурятия

рф

улан-удэ

ржд

мчс

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854147586.jpg?1736739519

УЛАН-УДЭ, 13 янв – ПРАЙМ. В результате схода вагонов в Бурятии повреждено 250 метров пути, три опоры и 100 метров контактной сети, сообщается в официальном новостном канале Восточно-Сибирской железной дороги. "В результате схода вагонов повреждено 250 метров пути, 3 опоры и 100 метров контактной сети", - говорится в сообщении. Отмечается, что работы по устранению последствий схода вагонов грузового поезда продолжаются. В ликвидации последствий схода подвижного состава заняты более 200 работников, восстановительные поезда со станций Северобайкальск и Таксимо. В ОАО "РЖД" и на Восточно-Сибирской железной дороге работают оперштабы. Ранее МЧС Бурятии сообщало, что ночью 12 января на станции Ангаракан в Муйском районе республики произошёл сход 22 порожних вагонов грузового поезда, нарушен габарит пути и повреждена контактная сеть. Движение поездов по участку временно приостановлено. Произошла задержка пассажирского поезда № 98 Кисловодск-Тында, он возвращен на станцию Северобайкальск, где пассажирам будет предоставлено питание. Также ожидается задержка поезда №375 Нерюнгри — Новосибирск. Угрозы экологической безопасности не имеется. Пострадавших нет. Восточным МСУТ РФ возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Также проверку начала транспортная прокуратура.

бурятия

рф

улан-удэ

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, бурятия, рф, улан-удэ, ржд, мчс