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США хотят, чтобы центры по ИИ в мире работали только на их технологиях - 13.01.2025, ПРАЙМ
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США хотят, чтобы центры по ИИ в мире работали только на их технологиях
США хотят, чтобы центры по ИИ в мире работали только на их технологиях - 13.01.2025, ПРАЙМ
США хотят, чтобы центры по ИИ в мире работали только на их технологиях
США желают, чтобы дата-центры во всем мире работали только на американских технологиях, заявил в понедельник советник президента страны по национальной... | 13.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-13T17:54+0300
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ВАШИНГТОН, 13 янв - ПРАЙМ. США желают, чтобы дата-центры во всем мире работали только на американских технологиях, заявил в понедельник советник президента страны по национальной безопасности Джейк Салливан. "Мы хотим, чтобы мир работал на инфраструктуре американской технологии. Мы хотим, чтобы даты-центры по всему миру, которые обеспечивают работы приложений искусственного интеллекта, использовали американскую технологию, а не китайскую технологию или какую-либо еще", - сообщил он в интервью Блумберг. По словам Салливана, Вашингтон намерен достигать этой цели через "защиту" высокопроизводительных вычислительных возможностей, а также через регулирование экспорта, "чтобы другие страны могли воспользоваться преимуществами американских технологий, не уходя к конкурентам и противникам".
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ии, it, дата-центр, сша
Экономика, ИИ, IT, дата-центр, США
17:54 13.01.2025
 
США хотят, чтобы центры по ИИ в мире работали только на их технологиях

Белый дом: США хотят, чтобы дата-центры в мире работали только на американских технологиях

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкКибербезопасность
Кибербезопасность - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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ВАШИНГТОН, 13 янв - ПРАЙМ. США желают, чтобы дата-центры во всем мире работали только на американских технологиях, заявил в понедельник советник президента страны по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Мы хотим, чтобы мир работал на инфраструктуре американской технологии. Мы хотим, чтобы даты-центры по всему миру, которые обеспечивают работы приложений искусственного интеллекта, использовали американскую технологию, а не китайскую технологию или какую-либо еще", - сообщил он в интервью Блумберг.
По словам Салливана, Вашингтон намерен достигать этой цели через "защиту" высокопроизводительных вычислительных возможностей, а также через регулирование экспорта, "чтобы другие страны могли воспользоваться преимуществами американских технологий, не уходя к конкурентам и противникам".
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2025
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ЭкономикаИИITдата-центрСША
 
 
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