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США хотят, чтобы центры по ИИ в мире работали только на их технологиях

США хотят, чтобы центры по ИИ в мире работали только на их технологиях - 13.01.2025, ПРАЙМ

США хотят, чтобы центры по ИИ в мире работали только на их технологиях

США желают, чтобы дата-центры во всем мире работали только на американских технологиях, заявил в понедельник советник президента страны по национальной... | 13.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-13T17:54+0300

2025-01-13T17:54+0300

2025-01-13T17:54+0300

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ВАШИНГТОН, 13 янв - ПРАЙМ. США желают, чтобы дата-центры во всем мире работали только на американских технологиях, заявил в понедельник советник президента страны по национальной безопасности Джейк Салливан. "Мы хотим, чтобы мир работал на инфраструктуре американской технологии. Мы хотим, чтобы даты-центры по всему миру, которые обеспечивают работы приложений искусственного интеллекта, использовали американскую технологию, а не китайскую технологию или какую-либо еще", - сообщил он в интервью Блумберг. По словам Салливана, Вашингтон намерен достигать этой цели через "защиту" высокопроизводительных вычислительных возможностей, а также через регулирование экспорта, "чтобы другие страны могли воспользоваться преимуществами американских технологий, не уходя к конкурентам и противникам".

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