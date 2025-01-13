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Посол Ирана раскрыл детали готовящегося договора о сотрудничестве с Россией

Посол Ирана раскрыл детали готовящегося договора о сотрудничестве с Россией - 13.01.2025, ПРАЙМ

Посол Ирана раскрыл детали готовящегося договора о сотрудничестве с Россией

Договор о стратегическом всеобъемлющем сотрудничестве между Ираном и Россией содержит 47 статей, сообщил в понедельник иранский посол в Москве Казем Джалали в... | 13.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-13T08:40+0300

2025-01-13T08:40+0300

2025-01-13T08:40+0300

россия

иран

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ТЕГЕРАН, 13 янв – ПРАЙМ. Договор о стратегическом всеобъемлющем сотрудничестве между Ираном и Россией содержит 47 статей, сообщил в понедельник иранский посол в Москве Казем Джалали в Telegram-канале диппредставительства.По его словам, документ охватывает все сферы отношений между двумя государствами."Это соглашение содержит вступительную часть и 47 статей. С подписанием и выполнением этого договора, мы станем свидетелями повышения уровня сотрудничества между нашими странами во всех сферах", - отметил дипломат.

https://1prime.ru/20241223/doroga-853810390.html

иран

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россия, иран