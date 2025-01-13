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Посол Ирана раскрыл детали готовящегося договора о сотрудничестве с Россией
Посол Ирана раскрыл детали готовящегося договора о сотрудничестве с Россией - 13.01.2025, ПРАЙМ
Посол Ирана раскрыл детали готовящегося договора о сотрудничестве с Россией
Договор о стратегическом всеобъемлющем сотрудничестве между Ираном и Россией содержит 47 статей, сообщил в понедельник иранский посол в Москве Казем Джалали в... | 13.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-13T08:40+0300
2025-01-13T08:40+0300
2025-01-13T08:40+0300
россия
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ТЕГЕРАН, 13 янв – ПРАЙМ. Договор о стратегическом всеобъемлющем сотрудничестве между Ираном и Россией содержит 47 статей, сообщил в понедельник иранский посол в Москве Казем Джалали в Telegram-канале диппредставительства.По его словам, документ охватывает все сферы отношений между двумя государствами."Это соглашение содержит вступительную часть и 47 статей. С подписанием и выполнением этого договора, мы станем свидетелями повышения уровня сотрудничества между нашими странами во всех сферах", - отметил дипломат.
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россия, иран
Посол Ирана раскрыл детали готовящегося договора о сотрудничестве с Россией
Договор о партнерстве между Ираном и Россией содержит 47 статей
ТЕГЕРАН, 13 янв – ПРАЙМ. Договор о стратегическом всеобъемлющем сотрудничестве между Ираном и Россией содержит 47 статей, сообщил в понедельник иранский посол в Москве Казем Джалали в Telegram-канале диппредставительства.
По его словам, документ охватывает все сферы отношений между двумя государствами.
"Это соглашение содержит вступительную часть и 47 статей. С подписанием и выполнением этого договора, мы станем свидетелями повышения уровня сотрудничества между нашими странами во всех сферах", - отметил дипломат.
Россия и Иран достигли стратегических решений по проекту железной дороги