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Доллар дорожает к евро и дешевеет к иене
Доллар дорожает к евро и дешевеет к иене - 13.01.2025, ПРАЙМ
Доллар дорожает к евро и дешевеет к иене
Стоимость доллара к евро в понедельник утром поднимается, к иене - снижается перед выходом статистики по бюджету США и на оценке инвесторами перспектив... | 13.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-13T08:35+0300
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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Стоимость доллара к евро в понедельник утром поднимается, к иене - снижается перед выходом статистики по бюджету США и на оценке инвесторами перспектив монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС), свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.14 мск курс евро к доллару снижался до 1,0214 доллара с 1,0238 доллара за евро. Курс доллара к иене уменьшался до 157,5 иены с уровня прошлого закрытия 157,76 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,24%, до 109,91 пункта. Позднее в понедельник будут опубликованы данные о бюджете США. Ожидается, что его дефицит в декабре упал до 67,6 миллиарда долларов с 366,763 миллиарда долларов в ноябре. Вместе с тем аналитики продолжают оценивать перспективы монетарной политики Федрезерва. После пятничной сильной статистики по рынку труда США большинство аналитиков ожидают лишь одного снижения ставки в текущем году. По данным CME Group, 40,6% аналитиков полагают, что на конец текущего года ставка ФРС составит 4-4,25% при текущем уровне в 4,25-4,5%, при этом 32% ждут ставку на текущем уровне на конец 2025 года. В пятницу стало известно, что безработица в США в декабре неожиданно снизилась - до 4,1% с 4,2% в ноябре, а рост числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики оказался выше ожиданий и составил 227 тысяч.
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курсы валют, доллар, евро, иена
Экономика, Курсы валют, доллар, евро, иена
Доллар дорожает к евро и дешевеет к иене
Доллар дорожает к евро и дешевеет к иене перед выходом данных по бюджету США
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Стоимость доллара к евро в понедельник утром поднимается, к иене - снижается перед выходом статистики по бюджету США и на оценке инвесторами перспектив монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС), свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.14 мск курс евро к доллару снижался до 1,0214 доллара с 1,0238 доллара за евро. Курс доллара к иене уменьшался до 157,5 иены с уровня прошлого закрытия 157,76 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,24%, до 109,91 пункта.
Позднее в понедельник будут опубликованы данные о бюджете США. Ожидается, что его дефицит в декабре упал до 67,6 миллиарда долларов с 366,763 миллиарда долларов в ноябре.
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Вместе с тем аналитики продолжают оценивать перспективы монетарной политики Федрезерва. После пятничной сильной статистики по рынку труда США большинство аналитиков ожидают лишь одного снижения ставки в текущем году. По данным CME Group, 40,6% аналитиков полагают, что на конец текущего года ставка ФРС составит 4-4,25% при текущем уровне в 4,25-4,5%, при этом 32% ждут ставку на текущем уровне на конец 2025 года.
В пятницу стало известно, что безработица в США в декабре неожиданно снизилась - до 4,1% с 4,2% в ноябре, а рост числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики оказался выше ожиданий и составил 227 тысяч.