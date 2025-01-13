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В ЕК прокомментировали информацию об атаке на станцию "Турецкого потока" - 13.01.2025, ПРАЙМ
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В ЕК прокомментировали информацию об атаке на станцию "Турецкого потока"
В ЕК прокомментировали информацию об атаке на станцию "Турецкого потока" - 13.01.2025, ПРАЙМ
В ЕК прокомментировали информацию об атаке на станцию "Турецкого потока"
Информация об атаке украинских беспилотников на компрессорную станцию "Турецкого потока" в Краснодарском крае вызывает обеспокоенность, заявила в ходе брифинга... | 13.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-13T15:12+0300
2025-01-13T15:12+0300
политика
ек
россия
газопровод "турецкий поток"
турция
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БРЮССЕЛЬ, 13 янв – ПРАЙМ. Информация об атаке украинских беспилотников на компрессорную станцию "Турецкого потока" в Краснодарском крае вызывает обеспокоенность, заявила в ходе брифинга в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен. "По этой информации я могу сказать, что любые атаки на энергетическую инфраструктуру вызывают обеспокоенность", — сказала она и пояснила, что Брюссель пока не имел "каких-либо контактов по этой теме с украинской стороной, но следит за ситуацией". Силы киевского режима в субботу попытались атаковать с помощью девяти беспилотников компрессорную станцию "Турецкого потока" близ Анапы в Краснодарском крае с целью прекращения поставок газа в страны Европы, все БПЛА были сбиты. Об этом сообщили в Минобороны России.
https://1prime.ru/20250113/ataka-854157494.html
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ек, россия, газопровод "турецкий поток", турция
Политика, ЕК, РОССИЯ, Газопровод "Турецкий поток", ТУРЦИЯ
15:12 13.01.2025
 
В ЕК прокомментировали информацию об атаке на станцию "Турецкого потока"

ЕК: информация об атаке БПЛА на станцию "Турецкого потока" вызывает беспокойство

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 13 янв – ПРАЙМ. Информация об атаке украинских беспилотников на компрессорную станцию "Турецкого потока" в Краснодарском крае вызывает обеспокоенность, заявила в ходе брифинга в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен.
"По этой информации я могу сказать, что любые атаки на энергетическую инфраструктуру вызывают обеспокоенность", — сказала она и пояснила, что Брюссель пока не имел "каких-либо контактов по этой теме с украинской стороной, но следит за ситуацией".
Силы киевского режима в субботу попытались атаковать с помощью девяти беспилотников компрессорную станцию "Турецкого потока" близ Анапы в Краснодарском крае с целью прекращения поставок газа в страны Европы, все БПЛА были сбиты. Об этом сообщили в Минобороны России.
Символический сварной шов Турецкого потока - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2025
В Турции прокомментировали попытку атаки Киевом cтанции "Турецкого потока"
15:01
 
ПолитикаЕКРОССИЯГазопровод "Турецкий поток"ТУРЦИЯ
 
 
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