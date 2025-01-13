https://1prime.ru/20250113/ek-854158401.html
В ЕК прокомментировали информацию об атаке на станцию "Турецкого потока"
В ЕК прокомментировали информацию об атаке на станцию "Турецкого потока" - 13.01.2025, ПРАЙМ
В ЕК прокомментировали информацию об атаке на станцию "Турецкого потока"
Информация об атаке украинских беспилотников на компрессорную станцию "Турецкого потока" в Краснодарском крае вызывает обеспокоенность, заявила в ходе брифинга... | 13.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-13T15:12+0300
2025-01-13T15:12+0300
2025-01-13T15:12+0300
политика
ек
россия
газопровод "турецкий поток"
турция
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_0:146:3123:1902_1920x0_80_0_0_f195642713fe1cbb1763d53c38aaa16d.jpg
БРЮССЕЛЬ, 13 янв – ПРАЙМ. Информация об атаке украинских беспилотников на компрессорную станцию "Турецкого потока" в Краснодарском крае вызывает обеспокоенность, заявила в ходе брифинга в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен. "По этой информации я могу сказать, что любые атаки на энергетическую инфраструктуру вызывают обеспокоенность", — сказала она и пояснила, что Брюссель пока не имел "каких-либо контактов по этой теме с украинской стороной, но следит за ситуацией". Силы киевского режима в субботу попытались атаковать с помощью девяти беспилотников компрессорную станцию "Турецкого потока" близ Анапы в Краснодарском крае с целью прекращения поставок газа в страны Европы, все БПЛА были сбиты. Об этом сообщили в Минобороны России.
https://1prime.ru/20250113/ataka-854157494.html
турция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_4c87d26054dac09ed48606087c0c4eda.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ек, россия, газопровод "турецкий поток", турция
Политика, ЕК, РОССИЯ, Газопровод "Турецкий поток", ТУРЦИЯ
В ЕК прокомментировали информацию об атаке на станцию "Турецкого потока"
ЕК: информация об атаке БПЛА на станцию "Турецкого потока" вызывает беспокойство
БРЮССЕЛЬ, 13 янв – ПРАЙМ. Информация об атаке украинских беспилотников на компрессорную станцию "Турецкого потока" в Краснодарском крае вызывает обеспокоенность, заявила в ходе брифинга в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен.
"По этой информации я могу сказать, что любые атаки на энергетическую инфраструктуру вызывают обеспокоенность", — сказала она и пояснила, что Брюссель пока не имел "каких-либо контактов по этой теме с украинской стороной, но следит за ситуацией".
Силы киевского режима в субботу попытались атаковать с помощью девяти беспилотников компрессорную станцию "Турецкого потока" близ Анапы в Краснодарском крае с целью прекращения поставок газа в страны Европы, все БПЛА были сбиты. Об этом сообщили в Минобороны России.
В Турции прокомментировали попытку атаки Киевом cтанции "Турецкого потока"