https://1prime.ru/20250113/ek-854158401.html

В ЕК прокомментировали информацию об атаке на станцию "Турецкого потока"

В ЕК прокомментировали информацию об атаке на станцию "Турецкого потока" - 13.01.2025, ПРАЙМ

В ЕК прокомментировали информацию об атаке на станцию "Турецкого потока"

Информация об атаке украинских беспилотников на компрессорную станцию "Турецкого потока" в Краснодарском крае вызывает обеспокоенность, заявила в ходе брифинга... | 13.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-13T15:12+0300

2025-01-13T15:12+0300

2025-01-13T15:12+0300

политика

ек

россия

газопровод "турецкий поток"

турция

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БРЮССЕЛЬ, 13 янв – ПРАЙМ. Информация об атаке украинских беспилотников на компрессорную станцию "Турецкого потока" в Краснодарском крае вызывает обеспокоенность, заявила в ходе брифинга в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен. "По этой информации я могу сказать, что любые атаки на энергетическую инфраструктуру вызывают обеспокоенность", — сказала она и пояснила, что Брюссель пока не имел "каких-либо контактов по этой теме с украинской стороной, но следит за ситуацией". Силы киевского режима в субботу попытались атаковать с помощью девяти беспилотников компрессорную станцию "Турецкого потока" близ Анапы в Краснодарском крае с целью прекращения поставок газа в страны Европы, все БПЛА были сбиты. Об этом сообщили в Минобороны России.

https://1prime.ru/20250113/ataka-854157494.html

турция

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ек, россия, газопровод "турецкий поток", турция