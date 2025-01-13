https://1prime.ru/20250113/eksport-854155831.html

США введут новые ограничения на экспорт передовых технологий ИИ

США введут новые ограничения на экспорт передовых технологий ИИ - 13.01.2025, ПРАЙМ

США введут новые ограничения на экспорт передовых технологий ИИ

США вводят новые ограничения на экспорт передовых чипов и моделей искусственного интеллекта (ИИ), чтобы защитить национальную безопасность и предотвратить... | 13.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-13T14:05+0300

2025-01-13T14:05+0300

2025-01-13T14:05+0300

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ВАШИНГТОН, 13 янв – ПРАЙМ. США вводят новые ограничения на экспорт передовых чипов и моделей искусственного интеллекта (ИИ), чтобы защитить национальную безопасность и предотвратить использование этих технологий недружественными странами, говорится в обнародованном в понедельник документе министерства торговли США. "Эта политика призвана создать надежную технологическую экосистему и защитить нас от рисков, связанных с национальной безопасностью в области ИИ, при этом поддерживая инновации и технологическое лидерство США", – заявила министр торговли Джина Раймондо, чьи слова приводятся в заявлении. Среди введённых ограничений – новые лицензии на экспорт передовых чипов и ИИ-моделей в страны, представляющие угрозу, а также исключения для союзников и партнёров США. "Принятые меры защитят самые современные технологии ИИ от попадания в руки противников, сохранив доступ к ним для наших партнёров", – добавила Раймондо. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подчеркнул, что новые меры важны для укрепления лидерства США в области ИИ. "Сегодня мы объявляем правило, которое гарантирует сохранение передовой инфраструктуры для обучения ИИ в США и странах-союзниках", – сказал он. По данным министерства торговли, ограничения помогут предотвратить использование технологий ИИ для разработки оружия, кибератак или массовой слежки враждебными государствами. В то же время доступ к передовым технологиям сохранится для проверенных партнёров и союзников Вашингтона.

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