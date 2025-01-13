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Вице-канцлеру по глобальным вопросам МИД Эстонии запретили въезд в Россию - 13.01.2025, ПРАЙМ
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Вице-канцлеру по глобальным вопросам МИД Эстонии запретили въезд в Россию
Вице-канцлеру по глобальным вопросам МИД Эстонии запретили въезд в Россию - 13.01.2025, ПРАЙМ
Вице-канцлеру по глобальным вопросам МИД Эстонии запретили въезд в Россию
Россия запретила въезд в страну Минне-Лийне Линд, вице-канцлеру Министерства иностранных дел Эстонии по глобальным вопросам. Об этом сообщает агентство РИА... | 13.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-13T16:04+0300
2025-01-13T16:04+0300
политика
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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Россия запретила въезд в страну Минне-Лийне Линд, вице-канцлеру Министерства иностранных дел Эстонии по глобальным вопросам. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на источник."Вице-канцлер по глобальным вопросам МИД Эстонии Минна-Лийна Линд, известная своей системной русофобией, внесена в перечень лиц, которым запрещен въезд в Россию", - заявил собеседник издания.Отмечается, что такое решение стало ответом на отзыв визы Марии Захаровой, официального представителя МИД России, перед поездкой на встречу СМИД ОБСЕ на Мальте.
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эстония, россия
Политика, ЭСТОНИЯ, РОССИЯ
16:04 13.01.2025
 
Вице-канцлеру по глобальным вопросам МИД Эстонии запретили въезд в Россию

Вице-канцлеру по глобальным вопросам МИД Эстонии Линд запретили въезд в Россию

© CC BY 2.0 / Felipe ErnestoФлаг Эстонии
Флаг Эстонии - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2025
© CC BY 2.0 / Felipe Ernesto
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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Россия запретила въезд в страну Минне-Лийне Линд, вице-канцлеру Министерства иностранных дел Эстонии по глобальным вопросам. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на источник.
"Вице-канцлер по глобальным вопросам МИД Эстонии Минна-Лийна Линд, известная своей системной русофобией, внесена в перечень лиц, которым запрещен въезд в Россию", - заявил собеседник издания.
Отмечается, что такое решение стало ответом на отзыв визы Марии Захаровой, официального представителя МИД России, перед поездкой на встречу СМИД ОБСЕ на Мальте.
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