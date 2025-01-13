https://1prime.ru/20250113/f-35-854153213.html

Не долетят. F-35 не в состоянии угрожать России с базы США в Гренландии

Не долетят. F-35 не в состоянии угрожать России с базы США в Гренландии - 13.01.2025, ПРАЙМ

Не долетят. F-35 не в состоянии угрожать России с базы США в Гренландии

Современные боевые самолеты F-35 частично развернуты в Гренландии — но эти истребители не способны долететь до российской территории для нанесения ядерного... | 13.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-13T11:58+0300

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гренландия

f-35 lightning ii

сша

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МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Современные боевые самолеты F-35 частично развернуты в Гренландии — но эти истребители не способны долететь до российской территории для нанесения ядерного удара, пишет американское издание Military Watch Magazine.Как отмечается, Гренландия важна из-за значительных запасов редкоземельных металлов. Также ее стратегическое расположение вблизи Арктики дает преимущества в конфликте с Россией.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПосол России в Дании Владимир Барбин выразил тревогу по поводу расширения американских сил в Гренландии. База Питуффик, бывшая Туле, модернизируется и создает аэродромную инфраструктуру для F-35.Гренландия находится в 3 800 километрахот российской границы, боевой радиус F-35 — около тысячи километров. И даже с дозаправкой в воздухе F-35 не могут достичь российской территории.При этом F-35 могут использоваться для угрозы судоходству в Арктике. Их мощные сетевые датчики позволяют поддерживать ситуационную осведомленность на больших территориях.Кроме того, новая тактическая ядерная бомба B61-13 может уничтожить до 360 тысяч городских жителей России одним ударом.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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гренландия, f-35 lightning ii, сша, россия