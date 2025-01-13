https://1prime.ru/20250113/fas-854151107.html
ФАС оштрафовала Альфа-банк за ненадлежащую рекламу
ФАС оштрафовала Альфа-банк за ненадлежащую рекламу - 13.01.2025, ПРАЙМ
ФАС оштрафовала Альфа-банк за ненадлежащую рекламу
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала Альфа-банк за ненадлежащую рекламу совместной акции с "Яндекс Еда", сообщает ведомство. | 13.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-13T10:29+0300
2025-01-13T10:29+0300
2025-01-13T10:29+0300
россия
фас рф
альфа-банк
https://cdnn.1prime.ru/img/83443/90/834439017_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_68f57bfd75aa82eb19fe2802ff8194c4.jpg
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала Альфа-банк за ненадлежащую рекламу совместной акции с "Яндекс Еда", сообщает ведомство. "ФАС оштрафовала Альфа-Банк за ненадлежащую рекламу совместной акции с "Яндекс.Еда". Банк вновь привлекли к ответственности за нарушения в рекламе", - говорится в сообщении ФАС. Уточняется, что ранее служба признала ненадлежащей рекламу Альфа-банка и сервиса "Яндекс Еда" и выдала компаниям предписания о прекращении нарушения Закона о рекламе. В эфире федеральных телеканалов распространялась совместная реклама компаний. В видеоролике содержалась привлекательная для потребителей информация о начислении кэшбэка 50% при оплате заказа в сервисе "Яндекса" любой картой банка. "Сведения о том, что максимальная сумма кэшбэка составляет 500 рублей, размещались в поясняющей сноске в течение короткого времени мелким шрифтом, недоступным для восприятия. Таким образом, потребители получали неполную информацию о существенных условиях акции, влияющих на стоимость услуг доставки", - поясняет ФАС.
https://1prime.ru/20250109/fas-854097247.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83443/90/834439017_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_914c8bf0624dd6a08e0f86a7dd597e43.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, фас рф, альфа-банк
РОССИЯ, ФАС РФ, Альфа-банк
ФАС оштрафовала Альфа-банк за ненадлежащую рекламу
ФАС оштрафовала Альфа-банк за ненадлежащую рекламу с сервисом "Яндекс Еда"
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала Альфа-банк за ненадлежащую рекламу совместной акции с "Яндекс Еда", сообщает ведомство.
"ФАС оштрафовала Альфа-Банк за ненадлежащую рекламу совместной акции с "Яндекс.Еда". Банк вновь привлекли к ответственности за нарушения в рекламе", - говорится в сообщении ФАС.
Уточняется, что ранее служба признала ненадлежащей рекламу Альфа-банка и сервиса "Яндекс Еда" и выдала компаниям предписания о прекращении нарушения Закона о рекламе.
В эфире федеральных телеканалов распространялась совместная реклама компаний. В видеоролике содержалась привлекательная для потребителей информация о начислении кэшбэка 50% при оплате заказа в сервисе "Яндекса" любой картой банка.
"Сведения о том, что максимальная сумма кэшбэка составляет 500 рублей, размещались в поясняющей сноске в течение короткого времени мелким шрифтом, недоступным для восприятия. Таким образом, потребители получали неполную информацию о существенных условиях акции, влияющих на стоимость услуг доставки", - поясняет ФАС.
ФАС одобрила покупку угледобывающего "Кузнецкинвестстроя" у Coeclerici