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ФАС оштрафовала Альфа-банк за ненадлежащую рекламу

ФАС оштрафовала Альфа-банк за ненадлежащую рекламу - 13.01.2025, ПРАЙМ

ФАС оштрафовала Альфа-банк за ненадлежащую рекламу

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала Альфа-банк за ненадлежащую рекламу совместной акции с "Яндекс Еда", сообщает ведомство. | 13.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-13T10:29+0300

2025-01-13T10:29+0300

2025-01-13T10:29+0300

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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала Альфа-банк за ненадлежащую рекламу совместной акции с "Яндекс Еда", сообщает ведомство. "ФАС оштрафовала Альфа-Банк за ненадлежащую рекламу совместной акции с "Яндекс.Еда". Банк вновь привлекли к ответственности за нарушения в рекламе", - говорится в сообщении ФАС. Уточняется, что ранее служба признала ненадлежащей рекламу Альфа-банка и сервиса "Яндекс Еда" и выдала компаниям предписания о прекращении нарушения Закона о рекламе. В эфире федеральных телеканалов распространялась совместная реклама компаний. В видеоролике содержалась привлекательная для потребителей информация о начислении кэшбэка 50% при оплате заказа в сервисе "Яндекса" любой картой банка. "Сведения о том, что максимальная сумма кэшбэка составляет 500 рублей, размещались в поясняющей сноске в течение короткого времени мелким шрифтом, недоступным для восприятия. Таким образом, потребители получали неполную информацию о существенных условиях акции, влияющих на стоимость услуг доставки", - поясняет ФАС.

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россия, фас рф, альфа-банк