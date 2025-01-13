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ФРГ передала Киеву первую новейшую самоходную гаубицу
ФРГ передала Киеву первую новейшую самоходную гаубицу - 13.01.2025, ПРАЙМ
ФРГ передала Киеву первую новейшую самоходную гаубицу
Министр обороны Германии Борис Писториус передал в рамках церемонии у оборонного франко-германского концерна KNDS первую из 54 колесных самоходных... | 13.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-13T15:43+0300
2025-01-13T15:43+0300
2025-01-13T15:43+0300
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БЕРЛИН, 13 янв - ПРАЙМ. Министр обороны Германии Борис Писториус передал в рамках церемонии у оборонного франко-германского концерна KNDS первую из 54 колесных самоходных артиллерийских установок (САУ) "Boxer RCH 155", его выступление транслировалось изданием Welt. Ранее KNDS анонсировал, что произведет по заказу Украины 54 колесных гаубицы RCH 155. В начале года правительство ФРГ объявило, что профинансирует закупку 36 таких гаубиц для украинской армии. "Украина, и это сигнал, может рассчитывать на нас. И Германия готова взять на себя ответственность в Европе", - сказал Писториус во время передачи первого RCH155 украинскому послу Алексею Макееву. По данным производителей, САУ оснащена автоматизированным артиллерийским модулем AGM, благодаря которому может вести огонь из оружия калибра 155 мм в движении. Для цифрового управления артиллерийской системы достаточно экипажа, состоящего из водителя и командира. В будущем концерн намерен автоматизировать огонь и даже оснастить самоходные гаубицы RCH 155 дистанционным управлением. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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фрг, украина
ФРГ передала Киеву первую новейшую самоходную гаубицу
ФРГ передала Киеву первую из 54 новейших самоходных гаубиц
БЕРЛИН, 13 янв - ПРАЙМ. Министр обороны Германии Борис Писториус передал в рамках церемонии у оборонного франко-германского концерна KNDS первую из 54 колесных самоходных артиллерийских установок (САУ) "Boxer RCH 155", его выступление транслировалось изданием Welt.
Ранее KNDS анонсировал, что произведет по заказу Украины 54 колесных гаубицы RCH 155. В начале года правительство ФРГ объявило, что профинансирует закупку 36 таких гаубиц для украинской армии.
"Украина, и это сигнал, может рассчитывать на нас. И Германия готова взять на себя ответственность в Европе", - сказал Писториус во время передачи первого RCH155 украинскому послу Алексею Макееву.
По данным производителей, САУ оснащена автоматизированным артиллерийским модулем AGM, благодаря которому может вести огонь из оружия калибра 155 мм в движении. Для цифрового управления артиллерийской системы достаточно экипажа, состоящего из водителя и командира. В будущем концерн намерен автоматизировать огонь и даже оснастить самоходные гаубицы RCH 155 дистанционным управлением.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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