https://1prime.ru/20250113/gaz-854150852.html

Европа может спровоцировать глобальную борьбу за газ, пишут СМИ

Европа может спровоцировать глобальную борьбу за газ, пишут СМИ - 13.01.2025, ПРАЙМ

Европа может спровоцировать глобальную борьбу за газ, пишут СМИ

В 2025 году Европа столкнется с ощутимой нехваткой энергоресурсов из-за прекращения транзита российского газа через Украину, говорится в материале агентства... | 13.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-13T10:15+0300

2025-01-13T10:15+0300

2025-01-13T10:15+0300

энергетика

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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. В 2025 году Европа столкнется с ощутимой нехваткой энергоресурсов из-за прекращения транзита российского газа через Украину, говорится в материале агентства Bloomberg."В этом году в Европе определенно возникнет дефицит энергоносителей. Это означает, что весь дополнительный объем СПГ, который поступит в этом году по всему миру, пойдет на восполнение дефицита российского газа", — отметил в беседе с изданием стратег по сырьевым товарам в Bank of America Corp. Франциско Бланч.Согласно агентству, в настоящее время в Европе достаточно запасов газа, чтобы продержаться зимой, но они истощаются из-за холодной погоды. Чтобы удовлетворить спрос, странам Европейского союза (ЕС) потребуется импортировать дополнительно до 10 миллионов тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год.Найти альтернативу российскому газу сложно. Потребности Европы могут ослабить поставки крупнейшим потребителям в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что приведет к росту цен на газ. Это может быть негативным для экономики некоторых европейских стран, таких как Германия.

https://1prime.ru/20250112/gaz-854142375.html

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