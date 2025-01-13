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Европа может спровоцировать глобальную борьбу за газ, пишут СМИ - 13.01.2025, ПРАЙМ
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Европа может спровоцировать глобальную борьбу за газ, пишут СМИ
Европа может спровоцировать глобальную борьбу за газ, пишут СМИ - 13.01.2025, ПРАЙМ
Европа может спровоцировать глобальную борьбу за газ, пишут СМИ
В 2025 году Европа столкнется с ощутимой нехваткой энергоресурсов из-за прекращения транзита российского газа через Украину, говорится в материале агентства... | 13.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-13T10:15+0300
2025-01-13T10:15+0300
энергетика
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газ
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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. В 2025 году Европа столкнется с ощутимой нехваткой энергоресурсов из-за прекращения транзита российского газа через Украину, говорится в материале агентства Bloomberg."В этом году в Европе определенно возникнет дефицит энергоносителей. Это означает, что весь дополнительный объем СПГ, который поступит в этом году по всему миру, пойдет на восполнение дефицита российского газа", — отметил в беседе с изданием стратег по сырьевым товарам в Bank of America Corp. Франциско Бланч.Согласно агентству, в настоящее время в Европе достаточно запасов газа, чтобы продержаться зимой, но они истощаются из-за холодной погоды. Чтобы удовлетворить спрос, странам Европейского союза (ЕС) потребуется импортировать дополнительно до 10 миллионов тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год.Найти альтернативу российскому газу сложно. Потребности Европы могут ослабить поставки крупнейшим потребителям в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что приведет к росту цен на газ. Это может быть негативным для экономики некоторых европейских стран, таких как Германия.
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ес, газ
Энергетика, ЕС, Газ
10:15 13.01.2025
 
Европа может спровоцировать глобальную борьбу за газ, пишут СМИ

Bloomberg: Европа может спровоцировать глобальную борьбу за газ

© fotolia.com / moonrun%Флаг евросоюза
%Флаг евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2025
© fotolia.com / moonrun
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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. В 2025 году Европа столкнется с ощутимой нехваткой энергоресурсов из-за прекращения транзита российского газа через Украину, говорится в материале агентства Bloomberg.
"В этом году в Европе определенно возникнет дефицит энергоносителей. Это означает, что весь дополнительный объем СПГ, который поступит в этом году по всему миру, пойдет на восполнение дефицита российского газа", — отметил в беседе с изданием стратег по сырьевым товарам в Bank of America Corp. Франциско Бланч.
Согласно агентству, в настоящее время в Европе достаточно запасов газа, чтобы продержаться зимой, но они истощаются из-за холодной погоды. Чтобы удовлетворить спрос, странам Европейского союза (ЕС) потребуется импортировать дополнительно до 10 миллионов тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год.
Найти альтернативу российскому газу сложно. Потребности Европы могут ослабить поставки крупнейшим потребителям в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что приведет к росту цен на газ. Это может быть негативным для экономики некоторых европейских стран, таких как Германия.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2025
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ЭнергетикаЕСГаз
 
 
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