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Россия нарастила экспорт газа в Европу - 13.01.2025, ПРАЙМ
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Россия нарастила экспорт газа в Европу
Россия нарастила экспорт газа в Европу - 13.01.2025, ПРАЙМ
Россия нарастила экспорт газа в Европу
Европа (государства ЕС, а также ряд балканских стран и Молдавия) в прошлом году увеличили импорт трубопроводного газа из России на 13,4%, до 32,75 миллиарда... | 13.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-13T12:06+0300
2025-01-13T12:06+0300
энергетика
россия
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газ
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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Европа (государства ЕС, а также ряд балканских стран и Молдавия) в прошлом году увеличили импорт трубопроводного газа из России на 13,4%, до 32,75 миллиарда кубометров, следует из данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG). Российский газ шел в Европу в прошлом году по двум маршрутам. Первый – газопровод "Балканский поток", который принимает газ из "Турецкого потока". "Балканский поток" проходит по территориям Болгарии и Сербии. Из Болгарии, которая перестала покупать российский газ напрямую, он идет в Румынию, Грецию и Северную Македонию; из Сербии – на ее внутренний рынок, в Боснию и Герцеговину и в Венгрию. Второй маршрут – украинский коридор. Газ по нему получали Словакия и Молдавия (Приднестровье). Из Словакии он дальше шел в Австрию и частично направлялся в Италию и Чехию. Поставки газа по турецкому коридору в 2024 году выросли на 22,3%, до 16,7 миллиарда кубометров, а по украинскому – на 5,4%, до 16,1 миллиарда. При этом поставки в Европу по "Турецкому потоку" впервые оказались больше, чем транзитом по украинской территории. Суммарно же поставки трубопроводного газа из России в Европу выросли на 13,4%, до 32,75 миллиарда кубометров. Сейчас российский газ идет в Европу только через Турцию. С истечением соглашения "Газпрома" с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача газа по украинской территории не осуществляется. Российская компания сообщала, что лишена технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину. Киев ранее неоднократно заявлял, что не планирует продлевать транзитное соглашение.
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россия, ес, газ
Энергетика, РОССИЯ, ЕС, Газ
12:06 13.01.2025
 
Россия нарастила экспорт газа в Европу

ENTSOG: экспорт газа из РФ в Европу в 2024 году вырос до 33 млрд кубометров

© Фото : ПАО «Газпром»Газопровод «Сила Сибири»
Газопровод «Сила Сибири» - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2025
© Фото : ПАО «Газпром»
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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Европа (государства ЕС, а также ряд балканских стран и Молдавия) в прошлом году увеличили импорт трубопроводного газа из России на 13,4%, до 32,75 миллиарда кубометров, следует из данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).
Российский газ шел в Европу в прошлом году по двум маршрутам. Первый – газопровод "Балканский поток", который принимает газ из "Турецкого потока". "Балканский поток" проходит по территориям Болгарии и Сербии. Из Болгарии, которая перестала покупать российский газ напрямую, он идет в Румынию, Грецию и Северную Македонию; из Сербии – на ее внутренний рынок, в Боснию и Герцеговину и в Венгрию.
Второй маршрут – украинский коридор. Газ по нему получали Словакия и Молдавия (Приднестровье). Из Словакии он дальше шел в Австрию и частично направлялся в Италию и Чехию.
Поставки газа по турецкому коридору в 2024 году выросли на 22,3%, до 16,7 миллиарда кубометров, а по украинскому – на 5,4%, до 16,1 миллиарда. При этом поставки в Европу по "Турецкому потоку" впервые оказались больше, чем транзитом по украинской территории.
Суммарно же поставки трубопроводного газа из России в Европу выросли на 13,4%, до 32,75 миллиарда кубометров.
Сейчас российский газ идет в Европу только через Турцию. С истечением соглашения "Газпрома" с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача газа по украинской территории не осуществляется. Российская компания сообщала, что лишена технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину. Киев ранее неоднократно заявлял, что не планирует продлевать транзитное соглашение.
%Флаг евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2025
Европа может спровоцировать глобальную борьбу за газ, пишут СМИ
10:15
 
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