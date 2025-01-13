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Биржевые цены на газ в Европе выросли почти на семь процентов

Биржевые цены на газ в Европе выросли почти на семь процентов - 13.01.2025, ПРАЙМ

Биржевые цены на газ в Европе выросли почти на семь процентов

Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов понедельника выросли почти на 7% – до 509 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 13.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-13T20:24+0300

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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов понедельника выросли почти на 7% – до 509 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Февральские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 494,9 доллара (+3,5%) за тысячу кубометров. Ценовой минимум составил 491,5 доллара (+2,7%), ценовой максимум – 512,2 доллара (+7,1%). Последние фьючерсы торговались по 509,3 доллара (+6,5%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 478,4 доллара за тысячу кубометров. "Цены на газ сегодня быстро растут... Погода и геополитика сейчас остаются основными драйверами для роста газовых котировок. Стоит напомнить, что волатильность в ценах на газ – нормальное явление, внутридневные отклонения могут быть значительными. До конца текущего периода повышенного отбора газа – то есть до завершения марта, – цены на газ в ЕС останутся выше средних уровней", – прокомментировал РИА Новости динамику газовых котировок портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. По его словам, последний пакет санкций США в отношении РФ действительно может стать триггером к разрастанию проблем в энергетике ЕС и как минимум спровоцировать рост цен на топливо. Однако реальное положение дел можно будет оценить чуть позже, сказал эксперт. В первом полугодии прошлого года газовые цены на европейском рынке были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов за тысячу кубометров, что соответствует уровню мая-июня 2021 года – начала стремительного роста цен на газ в Европе. В третьем квартале они выросли примерно до 455 долларов, а в четвертом – уже почти до 480 долларов. Средняя же за год стоимость газовых фьючерсов снизилась на 16,3% – до 386,5 доллара. При этом в конце февраля прошлого года биржевая стоимость газа впервые почти за три года кратковременно опускалась ниже 250 долларов, а 14 ноября поднималась выше 500 долларов за тысячу кубометров впервые за год.

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