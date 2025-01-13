Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Газпром" подтвердил информацию о сокращении части сотрудников - 13.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250113/gazprom-854158273.html
"Газпром" подтвердил информацию о сокращении части сотрудников
"Газпром" подтвердил информацию о сокращении части сотрудников - 13.01.2025, ПРАЙМ
"Газпром" подтвердил информацию о сокращении части сотрудников
Управление информации ПАО "Газпром" подтвердило РИА Новости подлинность документа о возможности сокращения около 40% сотрудников администрации компании – до 2,5 | 13.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-13T15:08+0300
2025-01-13T15:46+0300
россия
газпром
сокращения
https://cdnn.1prime.ru/img/84253/08/842530833_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_28bdbe9ef995ced79a26801665fce358.jpg
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Управление информации ПАО "Газпром" подтвердило РИА Новости подлинность документа о возможности сокращения около 40% сотрудников администрации компании – до 2,5 тысячи человек. "Подтверждаем", - ответили там на просьбу прокомментировать сообщение на портале 47news.ru. Согласно размещённому на 47news.ru документу, предложено сократить численность администрации – центрального аппарата и филиала в Санкт-Петербурге – с более чем 4100 до 2500 человек. Документ адресован председателю правления "Газпрома" Алексею Миллеру, подписан его заместителем Еленой Илюхиной. В нем отмечается, что представляется целесообразным проведение оптимизации численности управленческого персонала и внесение изменений в систему оплаты труда. Это, как уточняется, направлено на повышение мотивации и эффективности деятельности работников. Позднее официальный представитель компании Сергей Куприянов сообщил РИА Новости, что "Газпром" проводит работу по оптимизации численности сотрудников своего центрального аппарата."В "Газпроме" подтверждают проведение работы по оптимизации численности центрального аппарата", - сказал он и добавил, что пока компания детали не озвучивает.Численность администрации за последние 20 лет выросла в несколько раз и достигла более 4100 человек. Фонд оплаты труда (ФОТ) достиг более 50 миллиардов рублей, уточняется в документе. Вызовы, стоящие перед "Газпромом", требуют проведения работы по исключению дублирующих функций, а также чрезмерных бюрократических процессов; повышенности нацеленности на результат сотрудников; оптимизации издержек на всех уровнях управленческих и производственных процессов, также говорится в документе. Как следует из последнего отчета компании по МСФО, ее чистый убыток в третьем квартале составил 52,944 миллиарда рублей после прибыли в 56,419 миллиарда годом ранее.
https://1prime.ru/20250110/fitso-854121144.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84253/08/842530833_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1e077cd2ebde5a7dc624481fcb10a555.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, газпром, сокращения
РОССИЯ, Газпром, сокращения
15:08 13.01.2025 (обновлено: 15:46 13.01.2025)
 
"Газпром" подтвердил информацию о сокращении части сотрудников

"Газпром" подтвердил письмо о сокращении части сотрудников центрального аппарата

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкГазпром
Газпром - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Управление информации ПАО "Газпром" подтвердило РИА Новости подлинность документа о возможности сокращения около 40% сотрудников администрации компании – до 2,5 тысячи человек.
"Подтверждаем", - ответили там на просьбу прокомментировать сообщение на портале 47news.ru.
Согласно размещённому на 47news.ru документу, предложено сократить численность администрации – центрального аппарата и филиала в Санкт-Петербурге – с более чем 4100 до 2500 человек. Документ адресован председателю правления "Газпрома" Алексею Миллеру, подписан его заместителем Еленой Илюхиной. В нем отмечается, что представляется целесообразным проведение оптимизации численности управленческого персонала и внесение изменений в систему оплаты труда. Это, как уточняется, направлено на повышение мотивации и эффективности деятельности работников.
Позднее официальный представитель компании Сергей Куприянов сообщил РИА Новости, что "Газпром" проводит работу по оптимизации численности сотрудников своего центрального аппарата.
"В "Газпроме" подтверждают проведение работы по оптимизации численности центрального аппарата", - сказал он и добавил, что пока компания детали не озвучивает.
Численность администрации за последние 20 лет выросла в несколько раз и достигла более 4100 человек. Фонд оплаты труда (ФОТ) достиг более 50 миллиардов рублей, уточняется в документе. Вызовы, стоящие перед "Газпромом", требуют проведения работы по исключению дублирующих функций, а также чрезмерных бюрократических процессов; повышенности нацеленности на результат сотрудников; оптимизации издержек на всех уровнях управленческих и производственных процессов, также говорится в документе.
Как следует из последнего отчета компании по МСФО, ее чистый убыток в третьем квартале составил 52,944 миллиарда рублей после прибыли в 56,419 миллиарда годом ранее.
Прилет премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву
"Газпром" обещал поставить Словакии газ "другим способом", заявил Фицо
10 января, 15:40
 
РОССИЯГазпромсокращения
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала