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"Газпром" подтвердил информацию о сокращении части сотрудников

"Газпром" подтвердил информацию о сокращении части сотрудников - 13.01.2025, ПРАЙМ

"Газпром" подтвердил информацию о сокращении части сотрудников

Управление информации ПАО "Газпром" подтвердило РИА Новости подлинность документа о возможности сокращения около 40% сотрудников администрации компании – до 2,5 | 13.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-13T15:08+0300

2025-01-13T15:08+0300

2025-01-13T15:46+0300

россия

газпром

сокращения

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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Управление информации ПАО "Газпром" подтвердило РИА Новости подлинность документа о возможности сокращения около 40% сотрудников администрации компании – до 2,5 тысячи человек. "Подтверждаем", - ответили там на просьбу прокомментировать сообщение на портале 47news.ru. Согласно размещённому на 47news.ru документу, предложено сократить численность администрации – центрального аппарата и филиала в Санкт-Петербурге – с более чем 4100 до 2500 человек. Документ адресован председателю правления "Газпрома" Алексею Миллеру, подписан его заместителем Еленой Илюхиной. В нем отмечается, что представляется целесообразным проведение оптимизации численности управленческого персонала и внесение изменений в систему оплаты труда. Это, как уточняется, направлено на повышение мотивации и эффективности деятельности работников. Позднее официальный представитель компании Сергей Куприянов сообщил РИА Новости, что "Газпром" проводит работу по оптимизации численности сотрудников своего центрального аппарата."В "Газпроме" подтверждают проведение работы по оптимизации численности центрального аппарата", - сказал он и добавил, что пока компания детали не озвучивает.Численность администрации за последние 20 лет выросла в несколько раз и достигла более 4100 человек. Фонд оплаты труда (ФОТ) достиг более 50 миллиардов рублей, уточняется в документе. Вызовы, стоящие перед "Газпромом", требуют проведения работы по исключению дублирующих функций, а также чрезмерных бюрократических процессов; повышенности нацеленности на результат сотрудников; оптимизации издержек на всех уровнях управленческих и производственных процессов, также говорится в документе. Как следует из последнего отчета компании по МСФО, ее чистый убыток в третьем квартале составил 52,944 миллиарда рублей после прибыли в 56,419 миллиарда годом ранее.

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россия, газпром, сокращения