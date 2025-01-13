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Число банкротств в Германии достигло уровня мирового кризиса 2008 года

Число банкротств в Германии достигло уровня мирового кризиса 2008 года - 13.01.2025, ПРАЙМ

Число банкротств в Германии достигло уровня мирового кризиса 2008 года

Число банкротств компаний и физических лиц в ФРГ за 2024 год выросло почти на 17% по сравнению с годом ранее, в квартальном же выражении оно впервые за... | 13.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-13T21:41+0300

2025-01-13T21:41+0300

2025-01-13T21:41+0300

экономика

германия

экономика германии

банкротство

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БЕРЛИН, 13 янв - ПРАЙМ. Число банкротств компаний и физических лиц в ФРГ за 2024 год выросло почти на 17% по сравнению с годом ранее, в квартальном же выражении оно впервые за последние 15 лет вышло на уровень конца глобального финансового кризиса 2008 года, как следует из данных института экономических исследований в Галле (IWH) и релиза статбюро страны (Destatis). "Число банкротств в четвертом квартале 2024 года стало самым высоким с момента окончания большого экономического и финансового кризиса в середине 2009 года. Последний четвертый квартал с более высокими показателями был еще раньше - в 2005 году", - сообщается в отчёте института IWH. По его данным, в четвертом квартале прошлого года количество банкротств выросло на 36% в сравнении с тем же кварталом 2023 года. Указывается, что заявку на банкротство подало 4 215 компаний и физических лиц, предоставлявших около 38 тысяч рабочих мест практически во всех секторах экономики. По предварительным же данным Destatis, опубликованным в недавнем релизе на сайте ведомства, для всего 2024 года рост банкротств составил 16,8% по сравнению с предыдущим годом, а количество банкротств в декабре минувшего года выросло на 13,8% по сравнению с тем же месяцем 2023 года. По уже имеющимся данным за прошлый октябрь, в котором рост банкротств составил 35,9% по сравнению с аналогичным месяцем 2023 года, Destatis со ссылкой на данные судов приводит количество поданных немецкими компаниями заявок размером в 2 012 единиц. "Годы крайне низких процентных ставок предотвратили банкротства, а во время пандемии они к тому же выпали вовсе благодаря субсидиям... Рост процентных ставок и отмена субсидий с 2022 года вызвали накопительный эффект банкротств", - заявил Штеффен Мюллер, руководитель отдела по исследованию банкротств IWH, чьи слова приводятся в отчёте института. Мюллер рассматривает высокие показатели банкротств как болезненную, но необходимую "очистку" рынка, которая позволит освободить место для устойчивых компаний. В начале января Союз работодателей металлургической и электротехнической промышленности ФРГ Gesamtmetall сообщил в своём исследовании, что экономика Германии находится в самом затяжном кризисе за последние 75 лет и выхода из него в 2025 году не предвидится. По декабрьской оценке Института экономики Германии (IW), рецессия продолжится и в 2025 году, а ВВП страны увеличится лишь на 0,1%. Таким образом, уже седьмой год экономика ФРГ не будет прогрессировать. Ранее сообщалось, что распад правящей коалиции Германии, согласно оценке исследователей Союза производителей лекарственных средств (VFA), привел к экономико-политической нестабильности, которая обернулась потерями в размере около 20 миллиардов евро для немецкой экономики в 2024 году. Германия в начале ноября столкнулась с правительственным кризисом после того, как по настоянию канцлера Олафа Шольца был уволен глава минфина Кристиан Линднер (СвДП). Среди причин данного решения он назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. В 2022 году Германия, как и Европа в целом, столкнулась с энергетическим кризисом и, как следствие, возросшей инфляцией, во многом из-за введенных против России на фоне украинского конфликта санкций.

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германия, экономика германии, банкротство