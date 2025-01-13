https://1prime.ru/20250113/grenlandiya-854168151.html
Премьер Гренландии заявил, что жители острова хотят независимости
Премьер Гренландии заявил, что жители острова хотят независимости - 13.01.2025, ПРАЙМ
Премьер Гренландии заявил, что жители острова хотят независимости
Жители острова не желают быть ни датчанами, ни американцами, заявил журналистам премьер-министр Гренландии Муте Эгеде. | 13.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-13T19:32+0300
2025-01-13T19:32+0300
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НУУК, 13 янв - ПРАЙМ. Жители острова не желают быть ни датчанами, ни американцами, заявил журналистам премьер-министр Гренландии Муте Эгеде. "Жители Гренландии не хотят быть ни датчанами, ни американцами. Они хотят самостоятельно определять свое будущее и будущее страны", — сказал он.Эгеде также отметил, что все решения о будущем Гренландии будут приниматься на острове его народом, а не где-либо еще.Избранный президент США Дональд Трамп 7 января заявил, что остров должен стать частью его страны, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Пекина и Москвы. Эгеде, в свою очередь, заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над островом. В конце 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для Вашингтона владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. Гренландия до 1953 года являлась датской колонией. Она остается частью Дании, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.
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Политика, США, Гренландия, Дональд Трамп, ДАНИЯ
Премьер Гренландии заявил, что жители острова хотят независимости
Премьер Гренландии: жители острова не хотят быть ни датчанами, ни американцами
НУУК, 13 янв - ПРАЙМ. Жители острова не желают быть ни датчанами, ни американцами, заявил журналистам премьер-министр Гренландии Муте Эгеде.
"Жители Гренландии не хотят быть ни датчанами, ни американцами. Они хотят самостоятельно определять свое будущее и будущее страны", — сказал он.
Эгеде также отметил, что все решения о будущем Гренландии будут приниматься на острове его народом, а не где-либо еще.
Избранный президент США Дональд Трамп 7 января заявил, что остров должен стать частью его страны, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Пекина и Москвы. Эгеде, в свою очередь, заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над островом.
В конце 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для Вашингтона владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри.
Гренландия до 1953 года являлась датской колонией. Она остается частью Дании, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.
"Реализм". В Британии одобряют желание Трампа получить Гренландию