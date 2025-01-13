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Премьер Гренландии заявил, что жители острова хотят независимости

Премьер Гренландии заявил, что жители острова хотят независимости - 13.01.2025, ПРАЙМ

Премьер Гренландии заявил, что жители острова хотят независимости

Жители острова не желают быть ни датчанами, ни американцами, заявил журналистам премьер-министр Гренландии Муте Эгеде. | 13.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-13T19:32+0300

2025-01-13T19:32+0300

2025-01-13T20:17+0300

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НУУК, 13 янв - ПРАЙМ. Жители острова не желают быть ни датчанами, ни американцами, заявил журналистам премьер-министр Гренландии Муте Эгеде. "Жители Гренландии не хотят быть ни датчанами, ни американцами. Они хотят самостоятельно определять свое будущее и будущее страны", — сказал он.Эгеде также отметил, что все решения о будущем Гренландии будут приниматься на острове его народом, а не где-либо еще.Избранный президент США Дональд Трамп 7 января заявил, что остров должен стать частью его страны, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Пекина и Москвы. Эгеде, в свою очередь, заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над островом. В конце 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для Вашингтона владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. Гренландия до 1953 года являлась датской колонией. Она остается частью Дании, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.

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сша, гренландия, дональд трамп, дания