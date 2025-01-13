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Стармер заявил о собственном пути Британии в вопросах регулирования ИИ

Стармер заявил о собственном пути Британии в вопросах регулирования ИИ - 13.01.2025, ПРАЙМ

Стармер заявил о собственном пути Британии в вопросах регулирования ИИ

Премьер-министр Великобритании, объявляя о масштабных планах правительства по развитию технологий искусственного интеллекта, заявил, что в вопросах... | 13.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-13T17:51+0300

2025-01-13T17:51+0300

2025-01-13T17:51+0300

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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании, объявляя о масштабных планах правительства по развитию технологий искусственного интеллекта, заявил, что в вопросах регулирования сферы власти будут следовать собственному пути, а не за Евросоюзом. "Что касается регулирования, я знаю, что в мире существуют различные подходы, но сейчас режим регулирования находится под нашим контролем, поэтому мы будем идти своим путем", - сказал он, выступая на пресс-конференции. Трансляция велась на странице премьера в соцсети X. По словам Стармера, до регулирования ИИ-технологии будут тестироваться, чтобы действия властей были соразмерны и основывались на научных данных. Ранее в понедельник британское правительство объявило о плане по развитию ИИ в Соединенном Королевстве и расширению его применения. По словам Стармера, основанный на 50 рекомендациях "План действий по возможностям ИИ" должен сделать из страны мирового лидера в этой сфере. Он утверждает, что новые меры помогут повысить эффективность работы государственного сектора, начиная со снижения бюрократической нагрузки на учителей и заканчивая обнаружением камерами ям на дорогах. Проект также предполагает создание новых "Зон роста ИИ", в пределах которых будут выдаваться разрешения в ускоренном порядке для строительства инфраструктуры и дата-центров. Кроме того, власти намерены к 2030 году в 20 раз увеличить вычислительные мощности Великобритании, в частности за счет создания нового суперкомпьютера. Согласно правительству, три технологические компании Vantage Data Centres, Kyndryl и Nscale намерены инвестировать 14 миллиардов фунтов стерлингов (около $17,2 млрд) в строительство ИИ-инфраструктуры в Великобритании.

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