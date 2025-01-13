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Импорт комплектующих для самолетов из России вырос на треть - 13.01.2025, ПРАЙМ
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Импорт комплектующих для самолетов из России вырос на треть
Импорт комплектующих для самолетов из России вырос на треть - 13.01.2025, ПРАЙМ
Импорт комплектующих для самолетов из России вырос на треть
Импорт Соединенными Штатами из России комплектующих для самолетов по итогам ноября вырос на треть - до почти трехлетнего максимума, подсчитало РИА Новости по... | 13.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-13T05:17+0300
2025-01-13T05:17+0300
бизнес
россия
экономика
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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Импорт Соединенными Штатами из России комплектующих для самолетов по итогам ноября вырос на треть - до почти трехлетнего максимума, подсчитало РИА Новости по данным американской таможни. Объем покупок Штатами комплектующих для летательных аппаратов у России по итогам ноября составил 7,6 миллиона долларов, что стало самым высоким месячным значением с февраля 2022 года. По сравнению с ноябрем годом ранее импорт вырос в 1,6 раза. Всего за одиннадцать месяцев 2024 года поставки комплектующих составили 31,4 миллиона долларов против 30,6 миллиона год назад. Самыми востребованными элементами летательных аппаратов у американцев в ноябре были шасси и их части (6,97 миллиона долларов) и прочие части самолетов, вертолетов или беспилотников (586,1 тысячи долларов). При этом основным источником комплектующих для США в ноябре стали Великобритания (281 миллион долларов), Франция (195 миллионов) и Канада (146 миллионов).
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Бизнес, РОССИЯ, Экономика, МОСКВА, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
05:17 13.01.2025
 
Импорт комплектующих для самолетов из России вырос на треть

Импорт комплектующих для самолетов из России в ноябре вырос на треть

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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Импорт Соединенными Штатами из России комплектующих для самолетов по итогам ноября вырос на треть - до почти трехлетнего максимума, подсчитало РИА Новости по данным американской таможни.
Объем покупок Штатами комплектующих для летательных аппаратов у России по итогам ноября составил 7,6 миллиона долларов, что стало самым высоким месячным значением с февраля 2022 года. По сравнению с ноябрем годом ранее импорт вырос в 1,6 раза.
Всего за одиннадцать месяцев 2024 года поставки комплектующих составили 31,4 миллиона долларов против 30,6 миллиона год назад.
Самыми востребованными элементами летательных аппаратов у американцев в ноябре были шасси и их части (6,97 миллиона долларов) и прочие части самолетов, вертолетов или беспилотников (586,1 тысячи долларов).
При этом основным источником комплектующих для США в ноябре стали Великобритания (281 миллион долларов), Франция (195 миллионов) и Канада (146 миллионов).
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯМОСКВАСШАВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 
 
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