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Импорт комплектующих для самолетов из России вырос на треть
Импорт комплектующих для самолетов из России вырос на треть - 13.01.2025, ПРАЙМ
Импорт комплектующих для самолетов из России вырос на треть
Импорт Соединенными Штатами из России комплектующих для самолетов по итогам ноября вырос на треть - до почти трехлетнего максимума, подсчитало РИА Новости по... | 13.01.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Импорт Соединенными Штатами из России комплектующих для самолетов по итогам ноября вырос на треть - до почти трехлетнего максимума, подсчитало РИА Новости по данным американской таможни.
Объем покупок Штатами комплектующих для летательных аппаратов у России по итогам ноября составил 7,6 миллиона долларов, что стало самым высоким месячным значением с февраля 2022 года. По сравнению с ноябрем годом ранее импорт вырос в 1,6 раза.
Всего за одиннадцать месяцев 2024 года поставки комплектующих составили 31,4 миллиона долларов против 30,6 миллиона год назад.
Самыми востребованными элементами летательных аппаратов у американцев в ноябре были шасси и их части (6,97 миллиона долларов) и прочие части самолетов, вертолетов или беспилотников (586,1 тысячи долларов).
При этом основным источником комплектующих для США в ноябре стали Великобритания (281 миллион долларов), Франция (195 миллионов) и Канада (146 миллионов).
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Импорт комплектующих для самолетов из России вырос на треть
Импорт комплектующих для самолетов из России в ноябре вырос на треть
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Импорт Соединенными Штатами из России комплектующих для самолетов по итогам ноября вырос на треть - до почти трехлетнего максимума, подсчитало РИА Новости по данным американской таможни.
Объем покупок Штатами комплектующих для летательных аппаратов у России по итогам ноября составил 7,6 миллиона долларов, что стало самым высоким месячным значением с февраля 2022 года. По сравнению с ноябрем годом ранее импорт вырос в 1,6 раза.
Всего за одиннадцать месяцев 2024 года поставки комплектующих составили 31,4 миллиона долларов против 30,6 миллиона год назад.
Самыми востребованными элементами летательных аппаратов у американцев в ноябре были шасси и их части (6,97 миллиона долларов) и прочие части самолетов, вертолетов или беспилотников (586,1 тысячи долларов).
При этом основным источником комплектующих для США в ноябре стали Великобритания (281 миллион долларов), Франция (195 миллионов) и Канада (146 миллионов).