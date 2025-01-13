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ВТБ зафиксировал сокращение объема выдачи ипотеки в России - 13.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250113/ipoteka-854152226.html
ВТБ зафиксировал сокращение объема выдачи ипотеки в России
ВТБ зафиксировал сокращение объема выдачи ипотеки в России - 13.01.2025, ПРАЙМ
ВТБ зафиксировал сокращение объема выдачи ипотеки в России
Объем выдачи ипотеки российскими банками в декабре вырос на 4% по сравнению с ноябрем и превысил 270 миллиардов рублей, а по итогам 2024 года, согласно... | 13.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-13T11:21+0300
2025-01-13T11:21+0300
экономика
россия
втб
ипотека
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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Объем выдачи ипотеки российскими банками в декабре вырос на 4% по сравнению с ноябрем и превысил 270 миллиардов рублей, а по итогам 2024 года, согласно предварительным расчетам, выдача ипотеки в РФ снизилась на 39% по сравнению с рекордным 2023 годом до порядка 4,8 триллиона рублей, что сопоставимо с итогами 2022 года, сообщила пресс-служба ВТБ. "По оценке ВТБ, в декабре 2024 года выдачи ипотеки в России составили более 270 миллиардов рублей, что на 4% превысило результат ноября. По сравнению с декабрем 2023 года продажи жилищных кредитов все равно оказались ниже. ... В целом по итогам 2024 года продажи ипотеки в России составили около 4,8 триллиона рублей, следует из предварительных подсчетов банка. Это на 39% ниже результата рекордного в истории 2023 года, когда выдачи составили 7,8 триллиона рублей, но сопоставимо с итогами 2022 года (4,9 триллиона)", - говорится в сообщении. Отмечается, что основной объем выдач ипотеки в декабре ожидаемо пришелся на господдержку, прежде всего – семейную. По оценке ВТБ, доля этой программы достигла максимального за год значения – 84%. В пресс-службе также отметили, что сам ВТБ в 2024 году оформил около 200 тысяч ипотечных кредитов на 1 триллион рублей – на треть меньше, чем годом ранее. Как и в целом на рынке, основной объем продаж (более 60%) пришелся на семейную ипотеку, которой воспользовались около 78 тысяч клиентов банка, получив на покупку новостроек свыше 466 миллиардов рублей. По словам начальника управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергея Бабина, слова которого приводятся в сообщении, в текущем году многое будет зависеть от новых инициатив правительства РФ по поддержке спроса на семейную ипотеку, которая снова должна стать драйвером всего ипотечного рынка. Он отметил, что банки будут фокусироваться на работе с уже имеющимся кредитным портфелем, повышении качества обслуживания и расширении сервисов для неипотечных сделок.
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россия, втб, ипотека
Экономика, РОССИЯ, ВТБ, ипотека
11:21 13.01.2025
 
ВТБ зафиксировал сокращение объема выдачи ипотеки в России

ВТБ: объем выдачи ипотеки в России в 2024 году снизился до 4,8 триллиона рублей

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска банка ВТБ
Вывеска банка ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Объем выдачи ипотеки российскими банками в декабре вырос на 4% по сравнению с ноябрем и превысил 270 миллиардов рублей, а по итогам 2024 года, согласно предварительным расчетам, выдача ипотеки в РФ снизилась на 39% по сравнению с рекордным 2023 годом до порядка 4,8 триллиона рублей, что сопоставимо с итогами 2022 года, сообщила пресс-служба ВТБ.
"По оценке ВТБ, в декабре 2024 года выдачи ипотеки в России составили более 270 миллиардов рублей, что на 4% превысило результат ноября. По сравнению с декабрем 2023 года продажи жилищных кредитов все равно оказались ниже. ... В целом по итогам 2024 года продажи ипотеки в России составили около 4,8 триллиона рублей, следует из предварительных подсчетов банка. Это на 39% ниже результата рекордного в истории 2023 года, когда выдачи составили 7,8 триллиона рублей, но сопоставимо с итогами 2022 года (4,9 триллиона)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что основной объем выдач ипотеки в декабре ожидаемо пришелся на господдержку, прежде всего – семейную. По оценке ВТБ, доля этой программы достигла максимального за год значения – 84%.
В пресс-службе также отметили, что сам ВТБ в 2024 году оформил около 200 тысяч ипотечных кредитов на 1 триллион рублей – на треть меньше, чем годом ранее. Как и в целом на рынке, основной объем продаж (более 60%) пришелся на семейную ипотеку, которой воспользовались около 78 тысяч клиентов банка, получив на покупку новостроек свыше 466 миллиардов рублей.
По словам начальника управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергея Бабина, слова которого приводятся в сообщении, в текущем году многое будет зависеть от новых инициатив правительства РФ по поддержке спроса на семейную ипотеку, которая снова должна стать драйвером всего ипотечного рынка. Он отметил, что банки будут фокусироваться на работе с уже имеющимся кредитным портфелем, повышении качества обслуживания и расширении сервисов для неипотечных сделок.
 
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