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Китай снизил импорт нефти в натуральном выражении на 1,9% - 13.01.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Китай снизил импорт нефти в натуральном выражении на 1,9%
Китай снизил импорт нефти в натуральном выражении на 1,9% - 13.01.2025, ПРАЙМ
Китай снизил импорт нефти в натуральном выражении на 1,9%
Китай по итогам 2024 года снизил объем импорта нефти в натуральном выражении на 1,9%, при этом нарастил импорт природного газа на 9,9%, свидетельствуют... | 13.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-13T06:59+0300
2025-01-13T06:59+0300
энергетика
экономика
китай
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ПЕКИН, 13 янв - ПРАЙМ. Китай по итогам 2024 года снизил объем импорта нефти в натуральном выражении на 1,9%, при этом нарастил импорт природного газа на 9,9%, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные главного таможенного управления страны. Китай в 2024 году импортировал 553,415 миллиона тонн нефти (снижение на 1,9%), в ценовом выражении закупка сырой нефти за рубежом обошлась Китаю в 324,798 миллиарда долларов, что на 3,9% меньше, чем в 2023 году. Отдельно в декабре Китай импортировал 47,84 миллиона тонн нефти на 25,42 миллиарда долларов. Объем импорта природного газа по итогам 2024 года составил 131,69 миллиона тонн (рост на 9,9%) на сумму 65,164 миллиарда долларов (в ценовом выражении показатель вырос на 1,2%). Отдельно в декабре Китай импортировал 11,55 миллиона тонн природного газа на 5,907 миллиарда долларов. Импорт угля за 2024 составил 542,69 миллиона тонн (рост на 14,4%) и обошелся Китаю в 52,098 миллиарда долларов (в ценовом выражении снижение на 1,8%). Отдельно в декабре Китай импортировал 52,34 миллиона тонн угля на 4,58 миллиарда долларов. По итогам 2023 года Китай нарастил объемы импорта нефти на 11%, до 564 миллионов тонн, импорт природного газа вырос на 9,9% - до 119,97 миллиона тонн, импорт угля составил 474,41 миллиона тонн (рост на 61,8%).
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китай
Энергетика, Экономика, КИТАЙ
06:59 13.01.2025
 
Китай снизил импорт нефти в натуральном выражении на 1,9%

Китай в 2024 году снизил импорт нефти в натуральном выражении на 1,9%

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ПЕКИН, 13 янв - ПРАЙМ. Китай по итогам 2024 года снизил объем импорта нефти в натуральном выражении на 1,9%, при этом нарастил импорт природного газа на 9,9%, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные главного таможенного управления страны.
Китай в 2024 году импортировал 553,415 миллиона тонн нефти (снижение на 1,9%), в ценовом выражении закупка сырой нефти за рубежом обошлась Китаю в 324,798 миллиарда долларов, что на 3,9% меньше, чем в 2023 году. Отдельно в декабре Китай импортировал 47,84 миллиона тонн нефти на 25,42 миллиарда долларов.
Объем импорта природного газа по итогам 2024 года составил 131,69 миллиона тонн (рост на 9,9%) на сумму 65,164 миллиарда долларов (в ценовом выражении показатель вырос на 1,2%). Отдельно в декабре Китай импортировал 11,55 миллиона тонн природного газа на 5,907 миллиарда долларов.
Импорт угля за 2024 составил 542,69 миллиона тонн (рост на 14,4%) и обошелся Китаю в 52,098 миллиарда долларов (в ценовом выражении снижение на 1,8%). Отдельно в декабре Китай импортировал 52,34 миллиона тонн угля на 4,58 миллиарда долларов.
По итогам 2023 года Китай нарастил объемы импорта нефти на 11%, до 564 миллионов тонн, импорт природного газа вырос на 9,9% - до 119,97 миллиона тонн, импорт угля составил 474,41 миллиона тонн (рост на 61,8%).
 
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