https://1prime.ru/20250113/kndr-854154709.html

В Южной Корее оценили вероятность визита Ким Чен Ына в Россию

В Южной Корее оценили вероятность визита Ким Чен Ына в Россию - 13.01.2025, ПРАЙМ

В Южной Корее оценили вероятность визита Ким Чен Ына в Россию

Южнокорейская разведка сообщает, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын может посетить Россию в первой половине текущего года. Об эом говорится в тексте публикации | 13.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-13T13:26+0300

2025-01-13T13:26+0300

2025-01-13T13:26+0300

политика

россия

кндр

ким чен ын

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/13/849314273_0:0:3041:1711_1920x0_80_0_0_9b45bab725bb35dbc558f93ec46f1da9.jpg

СЕУЛ, 13 янв - ПРАЙМ. Южнокорейская разведка сообщает, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын может посетить Россию в первой половине текущего года. Об эом говорится в тексте публикации агентства Рёнхап."(КНДР) взвешивает (возможность - ред.) визита Ким Чен Ына в Россию в первой половине этого года", - цитирует агентство мнение представителей Национальной разведывательной службы, которым они поделились в рамках закрытого заседания парламентского комитета по разведке.Предполагается, что визит произойдет по случаю празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.В декабре прошлого года министр обороны России Андрей Белоусов посетил Пхеньян и передал приглашение Киму Чен Ыну от президента России участвовать в военном параде на Красной площади в 2025 году. В случае положительного решения, ожидается, что КНДР вышлет подразделение вооруженных сил на парад.

https://1prime.ru/20241231/kndr-853973409.html

кндр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, кндр, ким чен ын