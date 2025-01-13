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В Южной Корее оценили вероятность визита Ким Чен Ына в Россию - 13.01.2025, ПРАЙМ
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В Южной Корее оценили вероятность визита Ким Чен Ына в Россию
В Южной Корее оценили вероятность визита Ким Чен Ына в Россию - 13.01.2025, ПРАЙМ
В Южной Корее оценили вероятность визита Ким Чен Ына в Россию
Южнокорейская разведка сообщает, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын может посетить Россию в первой половине текущего года. Об эом говорится в тексте публикации | 13.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-13T13:26+0300
2025-01-13T13:26+0300
политика
россия
кндр
ким чен ын
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СЕУЛ, 13 янв - ПРАЙМ. Южнокорейская разведка сообщает, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын может посетить Россию в первой половине текущего года. Об эом говорится в тексте публикации агентства Рёнхап."(КНДР) взвешивает (возможность - ред.) визита Ким Чен Ына в Россию в первой половине этого года", - цитирует агентство мнение представителей Национальной разведывательной службы, которым они поделились в рамках закрытого заседания парламентского комитета по разведке.Предполагается, что визит произойдет по случаю празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.В декабре прошлого года министр обороны России Андрей Белоусов посетил Пхеньян и передал приглашение Киму Чен Ыну от президента России участвовать в военном параде на Красной площади в 2025 году. В случае положительного решения, ожидается, что КНДР вышлет подразделение вооруженных сил на парад.
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россия, кндр, ким чен ын
Политика, РОССИЯ, КНДР, Ким Чен Ын
13:26 13.01.2025
 
В Южной Корее оценили вероятность визита Ким Чен Ына в Россию

Рёнхап: Ким Чен Ын может приехать в Россию к годовщине Победы в мае

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкДружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
Дружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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СЕУЛ, 13 янв - ПРАЙМ. Южнокорейская разведка сообщает, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын может посетить Россию в первой половине текущего года. Об эом говорится в тексте публикации агентства Рёнхап.
"(КНДР) взвешивает (возможность - ред.) визита Ким Чен Ына в Россию в первой половине этого года", - цитирует агентство мнение представителей Национальной разведывательной службы, которым они поделились в рамках закрытого заседания парламентского комитета по разведке.
Предполагается, что визит произойдет по случаю празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
В декабре прошлого года министр обороны России Андрей Белоусов посетил Пхеньян и передал приглашение Киму Чен Ыну от президента России участвовать в военном параде на Красной площади в 2025 году. В случае положительного решения, ожидается, что КНДР вышлет подразделение вооруженных сил на парад.
Дружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
Ким Чен Ын направил поздравление Путину
31 декабря 2024, 08:57
 
ПолитикаРОССИЯКНДРКим Чен Ын
 
 
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