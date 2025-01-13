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Эксперт рассказал, каким будет спрос на кобальт в мире в 2025 году

Эксперт рассказал, каким будет спрос на кобальт в мире в 2025 году - 13.01.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, каким будет спрос на кобальт в мире в 2025 году

Мировой спрос на кобальт в 2025 году может сохраниться на уровне 220-240 тысяч тонн за счет широкого спектра применения данного металла, рассказал РИА Новости... | 13.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-13T18:31+0300

2025-01-13T18:31+0300

2025-01-13T18:31+0300

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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Мировой спрос на кобальт в 2025 году может сохраниться на уровне 220-240 тысяч тонн за счет широкого спектра применения данного металла, рассказал РИА Новости ведущий эксперт УК "Финам Менеджмент" Дмитрий Баранов. "В наступившем году спрос на кобальт сохранится, так как этот металл широко применяется при производстве различных товаров, и, если в одних областях его потребление снизится, его использование в других областях может компенсировать такое снижение, обеспечит устойчивый спрос на кобальт. Спрос на кобальт в мире в наступившем году может составить 220-240 тысяч тонн", - такой прогноз на текущий год дал аналитик. Он добавляет, что спрос на данный металл будет зависеть от экономической ситуации в мире, от востребованности со стороны основных его потребителей и развития транспортной отрасли. По словам эксперта, кобальта может быть произведено на 4-8% больше, чем в 2024 году. Предложение в первую очередь увеличится благодаря вводу в строй новых объектов по его добыче, а также изменению технологий производства аккумуляторов, отмечает Баранов. Главное применение кобальта - в металлургии при создании специальных сталей и сплавов, спрос на такие материалы в мире остается стабильным, уточняет эксперт. Кроме того, металл используют при производстве различных аккумуляторов, лакокрасочных материалов. Основным производителем кобальта в мире является Демократическая Республика Конго (ДРК), которая выпускает свыше 100 тысяч тонн в год, следует из комментария аналитика. РФ занимает второе место в мире по производству кобальта. В 2023 году его было добыто 8800 тонн.

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рынок драгметаллов, биржевые торги, кобальт