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"Позор". Компании из США заплатили в России рекордные налоги

"Позор". Компании из США заплатили в России рекордные налоги - 13.01.2025, ПРАЙМ

"Позор". Компании из США заплатили в России рекордные налоги

Американские компании, оставшиеся в России, заплатили более миллиарда долларов налогов в 2023 году, США стали крупнейшим иностранным плательщиком налога на... | 13.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-13T10:52+0300

2025-01-13T10:52+0300

2025-01-13T10:53+0300

экономика

сша

ушедшие компании

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МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Американские компании, оставшиеся в России, заплатили более миллиарда долларов налогов в 2023 году, США стали крупнейшим иностранным плательщиком налога на прибыль в России, пишет Newsweek.Бывший американский дипломат Майкл Макфол назвал этот факт "позорным".Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramРанее ряд крупных иностранных компаний покинули Россию, чтобы выразить моральное осуждение и оказать экономическое давление. Однако многие остались, несмотря на санкции.Так, Philip Morris International приостановила инвестиции, но не продала бизнес. Coca-Cola прекратила поставки, но продолжает продавать "Добрый кола".Отмечается, что некоторые компании, такие как PMI и Mars, внесли больше налогов, чем пожертвовали Украине. Совокупный налоговый вклад вырос с 2021 года, несмотря на снижение доходов.Правительство РФ взимает пошлину с покидающих российский рынок компаний. В 2025 году ставка налога на прибыль для корпораций увеличится до 25%.По данным исследования Института руководителей высшего звена при Йельской школе менеджмента, 123 крупные американские компании продолжают вести дела в России. Киевская школа экономики насчитала около 328 американских компаний в России.Так, Philip Morris International уплатила 220 миллионов долларов налога на прибыль, PepsiCo уплатила 135 миллионов долларов, Mars — 99 миллионов долларов, Procter & Gamble — 67 миллионов долларов, Mondelez — 62 миллиона долларов, Citigroup — 53 миллиона долларов, Cargill — 50 миллионов долларов, Johnson & Johnson — 42 миллиона долларов, Coca-Cola Hellenic — 34 миллиона долларов, Weatherford — 32 миллиона долларов.Ранее из-за СВО Philip Morris International приостановила инвестиции и сократила операции в России. Mondelez осталась в стране, заявив о моральной нейтральности инвесторов. Coca-Cola прекратила поставки, но продает "Добрый кола". PepsiCo, Mars, Procter & Gamble, Cargill и Weatherford продолжают производство. При этом Citigroup сворачивает деятельность в России.Вторым после Соединенных Штатов плательщиком налога на прибыль в России в 2023 году стала Германия, чьи компании заплатили налогов на 693 миллиона долларов. Третье место заняла Австрия, чьи компании уплатили 579 миллионов долларов налога.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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сша, ушедшие компании