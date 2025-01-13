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В Кремле прокомментировали попытку атаковать станцию "Турецкого потока"
В Кремле прокомментировали попытку атаковать станцию "Турецкого потока" - 13.01.2025, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали попытку атаковать станцию "Турецкого потока"
Предпринятая киевским режимом попытка атаковать компрессорную станцию "Русская" в Краснодарском крае по сути является продолжением линии энергетического... | 13.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-13T18:20+0300
2025-01-13T18:20+0300
2025-01-13T18:24+0300
россия
дмитрий песков
газопровод "турецкий поток"
краснодарский край
украина
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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Предпринятая киевским режимом попытка атаковать компрессорную станцию "Русская" в Краснодарском крае по сути является продолжением линии энергетического терроризма, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее Минобороны России сообщило, что ВСУ в субботу попытались атаковать с помощью девяти беспилотников компрессорную станцию "Турецкого потока" близ Анапы в Краснодарском крае с целью прекращения поставок газа в страны Европы, все БПЛА были сбиты. Песков отметил, что субботняя попытка киевского режима атаковать компрессорную станцию "Русская" в Гай-Кодзоре Краснодарского края по сути является продолжением линии энергетического терроризма, которой придерживается Киев, "по всей видимости, под кураторством заокеанских друзей уже давно". Он добавил, что "это новое, очень опасное для европейских потребителей звено в цепи действий по взрывам, организации проведения взрывов, диверсий на "Северном потоке". Это остановка транзита газа, остановка компрессорных станций в Судже и т.д и т.п.". По словам Пескова, бенефициарами всего этого являются США, которые значительно и последовательно увеличивают поставки сжиженного природного газа на европейские рынки. Причем это газ, который продается по весьма и весьма завышенным ценам, добавил он. Кроме того, пресс-секретарь напомнил, что об этом 12 января уже говорили глава МИД РФ Сергей Лавров с турецким коллегой Хаканом Фиданом, а также руководитель "Газпрома" Алексей Миллер со своим визави - турецкой компании Botas.
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россия, дмитрий песков, газопровод "турецкий поток", краснодарский край, украина
РОССИЯ, Дмитрий Песков, Газопровод "Турецкий поток", Краснодарский край, УКРАИНА
В Кремле прокомментировали попытку атаковать станцию "Турецкого потока"
Песков: атака Киева на станцию "Русская" — продолжение линии энерготерроризма
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Предпринятая киевским режимом попытка атаковать компрессорную станцию "Русская" в Краснодарском крае по сути является продолжением линии энергетического терроризма, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Минобороны России сообщило, что ВСУ в субботу попытались атаковать с помощью девяти беспилотников компрессорную станцию "Турецкого потока" близ Анапы в Краснодарском крае с целью прекращения поставок газа в страны Европы, все БПЛА были сбиты.
Песков отметил, что субботняя попытка киевского режима атаковать компрессорную станцию "Русская" в Гай-Кодзоре Краснодарского края по сути является продолжением линии энергетического терроризма, которой придерживается Киев, "по всей видимости, под кураторством заокеанских друзей уже давно".
Он добавил, что "это новое, очень опасное для европейских потребителей звено в цепи действий по взрывам, организации проведения взрывов, диверсий на "Северном потоке". Это остановка транзита газа, остановка компрессорных станций в Судже и т.д и т.п.".
По словам Пескова, бенефициарами всего этого являются США, которые значительно и последовательно увеличивают поставки сжиженного природного газа на европейские рынки. Причем это газ, который продается по весьма и весьма завышенным ценам, добавил он.
Кроме того, пресс-секретарь напомнил, что об этом 12 января уже говорили глава МИД РФ Сергей Лавров с турецким коллегой Хаканом Фиданом, а также руководитель "Газпрома" Алексей Миллер со своим визави - турецкой компании Botas.
В Турции прокомментировали попытку атаки Киевом cтанции "Турецкого потока"