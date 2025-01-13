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Эксперт рассказал, какой будет цена на литий в 2025 году

Эксперт рассказал, какой будет цена на литий в 2025 году - 13.01.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, какой будет цена на литий в 2025 году

Стоимость лития стабилизируется в текущем году в диапазоне 10-11 тысяч долларов за тонну на фоне закрытия ряда производств и сокращения избытка предложения на... | 13.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-13T17:56+0300

2025-01-13T17:56+0300

2025-01-13T17:56+0300

экономика

литий

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рынок драгметаллов

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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Стоимость лития стабилизируется в текущем году в диапазоне 10-11 тысяч долларов за тонну на фоне закрытия ряда производств и сокращения избытка предложения на рынке, такой прогноз дал РИА Новости начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов. "Мы ожидаем стабилизацию цен на литий в районе 10-11 тысяч долларов за тонну в 2025 году. Данный уровень цен дает возможность почти всем основным производителям демонстрировать положительную рентабельность. За последние два года цены на литий упали на 86%. Обвал цен привел к закрытию ряда литиевых производств с себестоимостью около 15 тысяч долларов за тонну и выше. Таким образом, избыток предложения сокращается", - сказал эксперт. В то же время наблюдается положительная динамика в продажах электромобилей в КНР, отмечает Красноженов. Так, Китай удвоил субсидии покупателям электромобилей в июле 2024 года, а данный сектор является основным потребителем лития. Основными рисками для цен на литий в 2025 году являются перезапуск небольших шахт в Китае в случае роста стоимости металла, а также новые ограничения, тарифы на импорт китайских аккумуляторных батарей в США, считает аналитик. По данным торгов Лондонской биржи металлов (LME), на 13 января стоимость фьючерса на гидроксид лития с поставкой через два месяца составляет 10 350 долларов за тонну. Литий - основное сырье для аккумуляторов, спрос на которые заметно растет из-за электрификации транспорта по всему миру. Кроме того, литий используется в черной и цветной металлургии, атомной энергетике, производстве керамики, стекла и других сферах.

https://1prime.ru/20250105/metall-854033772.html

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литий, биржевые торги, рынок драгметаллов