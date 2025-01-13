https://1prime.ru/20250113/medvedev-854151515.html

Медведев раскритиковал западные "сценарии урегулирования" на Украине

Медведев раскритиковал западные "сценарии урегулирования" на Украине - 13.01.2025, ПРАЙМ

Медведев раскритиковал западные "сценарии урегулирования" на Украине

Западные "сценарии урегулирования" кризиса в Украине, привлекающие внимание перед началом работы команды Дональда Трампа, ничего не стоят. Об этом в своем... | 13.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-13T10:47+0300

2025-01-13T10:47+0300

2025-01-13T10:47+0300

политика

россия

украина

дмитрий медведев

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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Западные "сценарии урегулирования" кризиса в Украине, привлекающие внимание перед началом работы команды Дональда Трампа, ничего не стоят. Об этом в своем канале в Telegram написал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев."В преддверии начала активностей команды Трампа на украинском треке нет недостатка в высосанных из пальца и других мест "сценариях урегулирования". Пока они не стоят ничего, поскольку одно конкретное предложение гораздо важнее сотни гипотез", - отметил политик.Он также упомянул исторический пример разделения Германии после Второй мировой войны, которым, по мнению бывшего специального представителя Госдепартамента США по Украине, Курта Волькера, можно вдохновиться для урегулирования ситуации в Украине.Тем не менее, Медведев подчеркнул, что "германский вариант" будущего раздела Украины в перспективе возможен только в виде присоединения остатков украинских земель к России.

https://1prime.ru/20250113/ukraina-854150472.html

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россия, украина, дмитрий медведев