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Медведев раскритиковал западные "сценарии урегулирования" на Украине - 13.01.2025, ПРАЙМ
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Медведев раскритиковал западные "сценарии урегулирования" на Украине
Медведев раскритиковал западные "сценарии урегулирования" на Украине - 13.01.2025, ПРАЙМ
Медведев раскритиковал западные "сценарии урегулирования" на Украине
Западные "сценарии урегулирования" кризиса в Украине, привлекающие внимание перед началом работы команды Дональда Трампа, ничего не стоят. Об этом в своем... | 13.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-13T10:47+0300
2025-01-13T10:47+0300
политика
россия
украина
дмитрий медведев
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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Западные "сценарии урегулирования" кризиса в Украине, привлекающие внимание перед началом работы команды Дональда Трампа, ничего не стоят. Об этом в своем канале в Telegram написал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев."В преддверии начала активностей команды Трампа на украинском треке нет недостатка в высосанных из пальца и других мест "сценариях урегулирования". Пока они не стоят ничего, поскольку одно конкретное предложение гораздо важнее сотни гипотез", - отметил политик.Он также упомянул исторический пример разделения Германии после Второй мировой войны, которым, по мнению бывшего специального представителя Госдепартамента США по Украине, Курта Волькера, можно вдохновиться для урегулирования ситуации в Украине.Тем не менее, Медведев подчеркнул, что "германский вариант" будущего раздела Украины в перспективе возможен только в виде присоединения остатков украинских земель к России.
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россия, украина, дмитрий медведев
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Дмитрий Медведев
10:47 13.01.2025
 
Медведев раскритиковал западные "сценарии урегулирования" на Украине

Медведев: западные сценарии урегулирования на Украине ничего не стоят

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев провел встречу с кандидатами на должности секретарей региональных отделений
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев провел встречу с кандидатами на должности секретарей региональных отделений - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Западные "сценарии урегулирования" кризиса в Украине, привлекающие внимание перед началом работы команды Дональда Трампа, ничего не стоят. Об этом в своем канале в Telegram написал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
"В преддверии начала активностей команды Трампа на украинском треке нет недостатка в высосанных из пальца и других мест "сценариях урегулирования". Пока они не стоят ничего, поскольку одно конкретное предложение гораздо важнее сотни гипотез", - отметил политик.
Он также упомянул исторический пример разделения Германии после Второй мировой войны, которым, по мнению бывшего специального представителя Госдепартамента США по Украине, Курта Волькера, можно вдохновиться для урегулирования ситуации в Украине.
Тем не менее, Медведев подчеркнул, что "германский вариант" будущего раздела Украины в перспективе возможен только в виде присоединения остатков украинских земель к России.
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