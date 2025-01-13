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США хотят создать совместно с ЕС рынок критических минералов
США хотят создать совместно с ЕС рынок критических минералов - 13.01.2025, ПРАЙМ
США хотят создать совместно с ЕС рынок критических минералов
США считают приоритетным создание общего рынка критически важных минералов с Евросоюзом, чтобы исключить возможность контроля Китая над поставками этих... | 13.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-13T18:09+0300
2025-01-13T18:09+0300
2025-01-13T18:13+0300
экономика
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ВАШИНГТОН, 13 янв - ПРАЙМ. США считают приоритетным создание общего рынка критически важных минералов с Евросоюзом, чтобы исключить возможность контроля Китая над поставками этих стратегически значимых ресурсов, заявил советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан. "Самое важное, над чем США и Европа должны работать в ближайшие четыре года, - это создание рынка критически важных минералов с высокими стандартами. Это нужно, чтобы не зависеть от Китая и не позволить ему перекрыть доступ к ресурсам, имеющим решающее значение для нашей национальной безопасности", - отметил Салливан в интервью телеканалу Bloomberg TV. Салливан добавил, что США уже предприняли определенные шаги в этом направлении, но предстоит проделать гораздо больше. "Я надеюсь, что новая администрация продолжит и укрепит эту работу, которую мы начали", - подчеркнул он.Также он отметил, что Вашингтон хочет сохранять экономическую интеграцию с Китаем, включая торговлю и обмен технологиями, несмотря на введенные экспортные ограничения на поставки передовых чипов."Это не то, что нам нужно сегодня. Мы интегрированы с Китаем и должны продолжать торговать, поддерживать нормальные связи, включая технологические", – сказал Салливан в интервью телеканалу Bloomberg TV, отвечая на вопрос о том, стремятся ли США к экономической блокаде КНР.Он отметил, что ограничения на экспорт высоких технологий с национальной значимостью необходимы для предотвращения их использования против США, но такая политика не должна перерастать в полную изоляцию."Если у нас есть технологии с глубокими национальными интересами, мы не хотим, чтобы они продавались стране, которая может использовать их против нас. Однако мы не стремимся к полной технологической блокаде в стиле холодной войны", – добавил Салливан, подчеркнув, что США стремятся найти баланс между полным отказом от ограничений и радикальными мерами изоляции.Политика Вашингтона, по словам советника, опирается на принцип "небольшого двора и высокого забора", предполагающего точечное ограничение экспорта наиболее чувствительных технологий при сохранении экономической кооперации.
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сша, ес, джейк салливан, китай, технологии, критически важные минералы
Экономика, США, ЕС, Джейк Салливан, КИТАЙ, Технологии, критически важные минералы
США хотят создать совместно с ЕС рынок критических минералов
Салливан: создание общего рынка критических минералов с ЕС — приоритет для США
ВАШИНГТОН, 13 янв - ПРАЙМ. США считают приоритетным создание общего рынка критически важных минералов с Евросоюзом, чтобы исключить возможность контроля Китая над поставками этих стратегически значимых ресурсов, заявил советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Самое важное, над чем США и Европа должны работать в ближайшие четыре года, - это создание рынка критически важных минералов с высокими стандартами. Это нужно, чтобы не зависеть от Китая и не позволить ему перекрыть доступ к ресурсам, имеющим решающее значение для нашей национальной безопасности", - отметил Салливан в интервью телеканалу Bloomberg TV.
Салливан добавил, что США уже предприняли определенные шаги в этом направлении, но предстоит проделать гораздо больше. "Я надеюсь, что новая администрация продолжит и укрепит эту работу, которую мы начали", - подчеркнул он.
Также он отметил, что Вашингтон хочет сохранять экономическую интеграцию с Китаем, включая торговлю и обмен технологиями, несмотря на введенные экспортные ограничения на поставки передовых чипов.
"Это не то, что нам нужно сегодня. Мы интегрированы с Китаем и должны продолжать торговать, поддерживать нормальные связи, включая технологические", – сказал Салливан в интервью телеканалу Bloomberg TV, отвечая на вопрос о том, стремятся ли США к экономической блокаде КНР.
Он отметил, что ограничения на экспорт высоких технологий с национальной значимостью необходимы для предотвращения их использования против США, но такая политика не должна перерастать в полную изоляцию.
"Если у нас есть технологии с глубокими национальными интересами, мы не хотим, чтобы они продавались стране, которая может использовать их против нас. Однако мы не стремимся к полной технологической блокаде в стиле холодной войны", – добавил Салливан, подчеркнув, что США стремятся найти баланс между полным отказом от ограничений и радикальными мерами изоляции.
Политика Вашингтона, по словам советника, опирается на принцип "небольшого двора и высокого забора", предполагающего точечное ограничение экспорта наиболее чувствительных технологий при сохранении экономической кооперации.
США хотят, чтобы центры по ИИ в мире работали только на их технологиях