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Минфин назвал сумму, полученную нефтяниками по топливному демпферу

Минфин назвал сумму, полученную нефтяниками по топливному демпферу - 13.01.2025, ПРАЙМ

Минфин назвал сумму, полученную нефтяниками по топливному демпферу

Нефтяные компании в прошедшем году получили выплаты из госбюджета по механизму топливного демпфера в размере 1,815 триллиона рублей, в том числе в декабре за... | 13.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-13T12:04+0300

2025-01-13T12:04+0300

2025-01-13T12:08+0300

экономика

россия

минфин

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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Нефтяные компании в прошедшем году получили выплаты из госбюджета по механизму топливного демпфера в размере 1,815 триллиона рублей, в том числе в декабре за ноябрь - 139,3 миллиарда, свидетельствуют данные Минфина РФ.Соответствующие выплаты в 2023 году составили 1,589 триллиона рублей. Таким образом, за год выплаты выросли на 14,3%

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