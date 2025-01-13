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Минфин назвал сумму, полученную нефтяниками по топливному демпферу
Минфин назвал сумму, полученную нефтяниками по топливному демпферу - 13.01.2025, ПРАЙМ
Минфин назвал сумму, полученную нефтяниками по топливному демпферу
Нефтяные компании в прошедшем году получили выплаты из госбюджета по механизму топливного демпфера в размере 1,815 триллиона рублей, в том числе в декабре за... | 13.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-13T12:04+0300
2025-01-13T12:04+0300
2025-01-13T12:08+0300
экономика
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минфин
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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Нефтяные компании в прошедшем году получили выплаты из госбюджета по механизму топливного демпфера в размере 1,815 триллиона рублей, в том числе в декабре за ноябрь - 139,3 миллиарда, свидетельствуют данные Минфина РФ.Соответствующие выплаты в 2023 году составили 1,589 триллиона рублей. Таким образом, за год выплаты выросли на 14,3%
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россия, минфин
Экономика, РОССИЯ, Минфин
Минфин назвал сумму, полученную нефтяниками по топливному демпферу
Нефтяники в 2024 году получили 1,815 трлн рублей по топливному демпферу
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Нефтяные компании в прошедшем году получили выплаты из госбюджета по механизму топливного демпфера в размере 1,815 триллиона рублей, в том числе в декабре за ноябрь - 139,3 миллиарда, свидетельствуют данные Минфина РФ.
Соответствующие выплаты в 2023 году составили 1,589 триллиона рублей. Таким образом, за год выплаты выросли на 14,3%