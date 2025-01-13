Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин создал правкомиссию по ликвидации последствий ЧП на Черном море - 13.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20250113/mishustin-854151403.html
Мишустин создал правкомиссию по ликвидации последствий ЧП на Черном море
Мишустин создал правкомиссию по ликвидации последствий ЧП на Черном море - 13.01.2025, ПРАЙМ
Мишустин создал правкомиссию по ликвидации последствий ЧП на Черном море
Председатель кабинета министров России Михаил Мишустин сообщил о создании правительственной комиссии по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов из... | 13.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-13T10:45+0300
2025-01-13T10:55+0300
происшествия
правительство рф
михаил мишустин
нефтяные танкеры
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/17/853793012_0:272:3120:2027_1920x0_80_0_0_fd9718e60afb8692e03ffb631fa07fd7.jpg
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Председатель кабинета министров России Михаил Мишустин сообщил о создании правительственной комиссии по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов из затонувших танкеров в Керченском проливе, назначив ее главой зампреда правительства Виталия Савельева. "По поручению главы государства создана правительственная комиссия по координации работ по ликвидации последствий разлива мазута. Её возглавил вице-премьер Савельев Виталий Геннадьевич", - сказал премьер в ходе совещания со своими заместителями.Первым замруководителя правкомиссии назначен руководитель МЧС Александр Вячеславович Куренков. Он также будет отвечать за оперативное управление всеми службами на месте чрезвычайной ситуации.Также Мишустин поручил Роспотребнадзору держать под контролем качество воздуха и питьевой воды в пострадавших районах."Надо вести непрерывный мониторинг качества воздуха, проб воды – питьевой и в акватории Керченского пролива. Я пригласил сегодня Анну Юрьевну Попову, руководителя Роспотребнадзора, – необходимо эту ситуацию также держать под личным контролем", - подчеркнул премьер.
https://1prime.ru/20250109/mazut-854098984.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/17/853793012_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_7b9530563b1c45df6f8fae3fe7ebcffa.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
правительство рф, михаил мишустин, нефтяные танкеры
Происшествия, Правительство РФ, Михаил Мишустин, нефтяные танкеры
10:45 13.01.2025 (обновлено: 10:55 13.01.2025)
 
Мишустин создал правкомиссию по ликвидации последствий ЧП на Черном море

Мишустин создал правкомиссию по ликвидации последствий разлива мазута в Керченском проливе

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛиквидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Председатель кабинета министров России Михаил Мишустин сообщил о создании правительственной комиссии по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов из затонувших танкеров в Керченском проливе, назначив ее главой зампреда правительства Виталия Савельева.
"По поручению главы государства создана правительственная комиссия по координации работ по ликвидации последствий разлива мазута. Её возглавил вице-премьер Савельев Виталий Геннадьевич", - сказал премьер в ходе совещания со своими заместителями.
Первым замруководителя правкомиссии назначен руководитель МЧС Александр Вячеславович Куренков. Он также будет отвечать за оперативное управление всеми службами на месте чрезвычайной ситуации.
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2025
Путин назвал разлив мазута в Керченском проливе серьезным вызовом
9 января, 16:23
Также Мишустин поручил Роспотребнадзору держать под контролем качество воздуха и питьевой воды в пострадавших районах.
"Надо вести непрерывный мониторинг качества воздуха, проб воды – питьевой и в акватории Керченского пролива. Я пригласил сегодня Анну Юрьевну Попову, руководителя Роспотребнадзора, – необходимо эту ситуацию также держать под личным контролем", - подчеркнул премьер.
 
ПроисшествияПравительство РФМихаил Мишустиннефтяные танкеры
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала