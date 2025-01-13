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Мишустин создал правкомиссию по ликвидации последствий ЧП на Черном море

Мишустин создал правкомиссию по ликвидации последствий ЧП на Черном море - 13.01.2025, ПРАЙМ

Мишустин создал правкомиссию по ликвидации последствий ЧП на Черном море

Председатель кабинета министров России Михаил Мишустин сообщил о создании правительственной комиссии по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов из... | 13.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-13T10:45+0300

2025-01-13T10:45+0300

2025-01-13T10:55+0300

происшествия

правительство рф

михаил мишустин

нефтяные танкеры

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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Председатель кабинета министров России Михаил Мишустин сообщил о создании правительственной комиссии по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов из затонувших танкеров в Керченском проливе, назначив ее главой зампреда правительства Виталия Савельева. "По поручению главы государства создана правительственная комиссия по координации работ по ликвидации последствий разлива мазута. Её возглавил вице-премьер Савельев Виталий Геннадьевич", - сказал премьер в ходе совещания со своими заместителями.Первым замруководителя правкомиссии назначен руководитель МЧС Александр Вячеславович Куренков. Он также будет отвечать за оперативное управление всеми службами на месте чрезвычайной ситуации.Также Мишустин поручил Роспотребнадзору держать под контролем качество воздуха и питьевой воды в пострадавших районах."Надо вести непрерывный мониторинг качества воздуха, проб воды – питьевой и в акватории Керченского пролива. Я пригласил сегодня Анну Юрьевну Попову, руководителя Роспотребнадзора, – необходимо эту ситуацию также держать под личным контролем", - подчеркнул премьер.

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правительство рф, михаил мишустин, нефтяные танкеры