https://1prime.ru/20250113/mosbirzha-854164260.html

Мосбиржа начала публиковать показатель торговой активности инсайдеров

Мосбиржа начала публиковать показатель торговой активности инсайдеров - 13.01.2025, ПРАЙМ

Мосбиржа начала публиковать показатель торговой активности инсайдеров

Московская биржа 13 января начала расчет торговой активности инсайдеров - сотрудников компаний, имеющих доступ к непубличной информации, на данный момент... | 13.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-13T17:39+0300

2025-01-13T17:39+0300

2025-01-13T17:39+0300

экономика

биржевые торги

мосбиржа

инсайдеры

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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Московская биржа 13 января начала расчет торговой активности инсайдеров - сотрудников компаний, имеющих доступ к непубличной информации, на данный момент показатель рассчитывается на основе их сделок, совершенных с акциями самой биржи, затем в начале года планируется добавить данные других эмитентов, сообщается в пресс-релизе площадки. "Московская биржа начала расчет показателя торговой активности инсайдеров – сотрудников компаний, имеющих доступ к непубличной и чувствительной корпоративной информации. Показатель торговой активности инсайдеров – важный инструмент анализа компании, отражающий в том числе инвестиционное настроение работников эмитента. Для инвесторов показатель станет дополнительным фактором при принятии решений о покупке или продаже акций, а также сигналом, чтобы обратить внимание на эмитента и провести его исследование", - говорится в пресс-релизе площадки. "Показатель торговой активности инсайдеров – обезличенные сведения о количестве инсайдеров эмитента, совершивших сделки покупки или продажи его акций, а также информация об объемах таких сделок. Сведения отображаются за последние один, три и шесть месяцев и обновляются каждые две недели. Показатель публикуется на сайте Московской биржи и будет рассчитываться отдельно по каждому эмитенту акций из базы расчета индекса Мосбиржи", - добавляется там же. В число инсайдеров входят члены совета директоров, правления, директора департаментов, а также рядовые сотрудники, которые в силу заключенных договоров и трудовых обязанностей работают с инсайдерской информацией, говорится в пресс-релизе. "Информация о торговой активности инсайдеров помогает поддерживать высокий уровень стандартов корпоративного управления и этики. Компании могут учиться на примерах других эмитентов и создавать тем самым более прозрачную и предсказуемую рыночную среду", - отмечается в пресс-релизе.

https://1prime.ru/20241225/mosbirzha--853861481.html

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биржевые торги, мосбиржа, инсайдеры