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Телефонные мошенники будут расширять свой "рынок" на ЕС, заявили Госдуме - 13.01.2025, ПРАЙМ
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Телефонные мошенники будут расширять свой "рынок" на ЕС, заявили Госдуме
Телефонные мошенники будут расширять свой "рынок" на ЕС, заявили Госдуме - 13.01.2025, ПРАЙМ
Телефонные мошенники будут расширять свой "рынок" на ЕС, заявили Госдуме
Телефонные мошенники будут расширять сферу своего действия за счет граждан ЕС, так как предпринимаемые Россией меры противодействия постепенно усложняют их... | 13.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-13T17:45+0300
2025-01-13T17:45+0300
россия
ес
антон горелкин
госдума
мошенники
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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Телефонные мошенники будут расширять сферу своего действия за счет граждан ЕС, так как предпринимаемые Россией меры противодействия постепенно усложняют их работу, считает депутат Госдумы Антон Горелкин. Об этом он написал в своем Telegram-канале.Ранее в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил, что банк вскрыл работу "университета" по подготовке мошенников, в том числе хакеров для атак на российские компании; "обучение прошли" уже 10 тысяч человек. По словам Горелкина, мошенникам сейчас нужны люди со знанием восточноевропейских, западноевропейских и прибалтийских языков. "Это означает, что телефонные разводилы будут расширять свой "рынок" за счет неискушенных граждан ЕС. И причина здесь очевидная: предпринятые нашим государством меры противодействия постепенно усложняют работу мошенников и имеют пролонгированный эффект. Не исключаю, что европейцы пройдут тот же путь, что и мы. Не только "Антифрод" с нас скопируют, но и с IP-телефонией начнут наводить порядок", — считает он. Парламентарий добавил, что в новости про даркнет-университет для мошенников его ничего не удивляет, так как именно для этих целей даркнет и создавался американскими спецслужбами и продолжает финансироваться правительством США, добавил парламентарий. Создание в теневом сегменте интернета специализированного образовательного ресурса для желающих получить преступную специальность было вопросом времени, а стало еще одним серьезным вызовом для российской правоохранительной системы, заключил он
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россия, ес, антон горелкин, госдума, мошенники
РОССИЯ, ЕС, Антон Горелкин, Госдума, мошенники
17:45 13.01.2025
 
Телефонные мошенники будут расширять свой "рынок" на ЕС, заявили Госдуме

Депутат Горелкин: телефонные мошенники нацелятся на ЕС, в России с ними борются

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве.
Здание Государственной Думы РФ в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Телефонные мошенники будут расширять сферу своего действия за счет граждан ЕС, так как предпринимаемые Россией меры противодействия постепенно усложняют их работу, считает депутат Госдумы Антон Горелкин. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Ранее в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил, что банк вскрыл работу "университета" по подготовке мошенников, в том числе хакеров для атак на российские компании; "обучение прошли" уже 10 тысяч человек.
По словам Горелкина, мошенникам сейчас нужны люди со знанием восточноевропейских, западноевропейских и прибалтийских языков.
"Это означает, что телефонные разводилы будут расширять свой "рынок" за счет неискушенных граждан ЕС. И причина здесь очевидная: предпринятые нашим государством меры противодействия постепенно усложняют работу мошенников и имеют пролонгированный эффект. Не исключаю, что европейцы пройдут тот же путь, что и мы. Не только "Антифрод" с нас скопируют, но и с IP-телефонией начнут наводить порядок", — считает он.
Парламентарий добавил, что в новости про даркнет-университет для мошенников его ничего не удивляет, так как именно для этих целей даркнет и создавался американскими спецслужбами и продолжает финансироваться правительством США, добавил парламентарий.
Создание в теневом сегменте интернета специализированного образовательного ресурса для желающих получить преступную специальность было вопросом времени, а стало еще одним серьезным вызовом для российской правоохранительной системы, заключил он
Портал Госуслуг - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2025
Россиянам рассказали, как мошенники могут взломать "Госуслуги"
9 января, 14:40
 
РОССИЯЕСАнтон ГорелкинГосдумамошенники
 
 
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