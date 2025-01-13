https://1prime.ru/20250113/nalog-854170662.html

Названа сумма налогов, начисленная самозанятым лицам в 2024 году

Названа сумма налогов, начисленная самозанятым лицам в 2024 году - 13.01.2025, ПРАЙМ

Названа сумма налогов, начисленная самозанятым лицам в 2024 году

Начисленная сумма налогов для самозанятых граждан в 2024 году составила 99,8 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной налоговой службы... | 13.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-13T22:27+0300

2025-01-13T22:27+0300

2025-01-13T22:27+0300

фнс россии

налог

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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Начисленная сумма налогов для самозанятых граждан в 2024 году составила 99,8 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ. "Сумма налогов, начисленная плательщикам налога на профессиональную деятельность (НПД) в 2024 году, составляет 99,8 миллиарда рублей. На рост поступлений оказывает влияние рост количества налогоплательщиков - плюс 31% к 2023 году (с 9,3 миллиона человек в 2023 году до 12,2 миллиона человек в 2024 году), а также увеличение размера среднего чека, сформированного плательщиками НПД", - рассказали в ФНС. Рост числа самозанятых обусловлен вовлечением в легальное налоговое поле за счет удобства применения режима и низких налоговых ставок (4% - при реализации работ/услуг физическим лицам, 6% - юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям) и его распространением c 1 января 2023 года на территориях Запорожской, Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик, а также города Байконур, пояснили в ведомстве. "В результате увеличивается выручка самозанятых, а также налог, начисленный на основании отраженных доходов", - подчеркнули в ФНС. Число самозанятых в России превысило 12 миллионов человек, сообщала ранее ФНС. Специальный налоговый режим для самозанятых - налог на профессиональный доход (НПД) - введен в России в порядке эксперимента на срок до 31 декабря 2028 года. В его рамках самозанятые с доходом в пределах 2,4 миллиона рублей в год могут установить специальное приложение и вести свой бизнес легально, уплачивая налог по ставке 4% или 6% без предоставления какой-либо отчетности. Налоговый режим для самозанятых в РФ останется неизменным до 2028 года, как и планировалось, заявлял в прошлом году министр финансов РФ Антон Силуанов.

https://1prime.ru/20250109/analitik-854085839.html

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фнс россии, налог