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Генсек НАТО призвал страны альянса тратить больше средств на оборону - 13.01.2025, ПРАЙМ
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Генсек НАТО призвал страны альянса тратить больше средств на оборону
Генсек НАТО призвал страны альянса тратить больше средств на оборону - 13.01.2025, ПРАЙМ
Генсек НАТО призвал страны альянса тратить больше средств на оборону
Страны-члены Североатлантического альянса должны тратить гораздо больше 2% ВВП на оборону, заявил, выступая перед депутатами комитета по иностранным делам и... | 13.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-13T18:29+0300
2025-01-13T18:41+0300
политика
нато
марк рютте
расходы на оборону
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БРЮССЕЛЬ, 13 янв – ПРАЙМ. Страны-члены Североатлантического альянса должны тратить гораздо больше 2% ВВП на оборону, заявил, выступая перед депутатами комитета по иностранным делам и обороне Европарламента, генсек НАТО Марк Рютте "Я рад, что около двух третьих стран альянса тратят 2% или больше ВВП на оборону, но 2% ВВП – это даже близко недостаточно, чтобы справиться с вызовами, мы должны тратить гораздо больше 2% ВВП", — сказал он.Рютте Генсек также призвал депутатов Европарламента помочь с увеличением расходов на оборону в странах альянса, в том числе за счет сокращения социальных выплат.По его мнению, тратить 2% ВВП на оборонные расходы для стран блока "абсолютно недостаточно"."Как парламентарии, вы знаете, что безопасность не может быть бесплатной, у вас есть влияние, вы можете сыграть критически важную роль в дебатах по необходимости в срочном порядке наращивать военные расходы", — сказал он.По словам Генсека НАТО, для этого надо не повышать налоги, а сократить социальные расходы европейских стран."В целом повышение расходов на оборону означает снижение расходов на другие приоритеты… В среднем европейские страны тратят четверть национальных доходов на пенсии, здравоохранение и социальные выплаты. Нам нужно немного из этих денег, чтобы сделать оборону мощнее. Я рассчитываю на вас", - пояснил он свою мысль.Кроме того, Рютте заявил, что продолжает настаивать на увеличении объемов военной помощи Украине для обеспечения сильной позиции на мирных переговорах.По его словам, западу "необходимо увеличивать и ускорять военные поставки Украине, чтобы обеспечить ей сильную позицию, когда переговоры начнутся".Генсек НАТО утверждает, что якобы "невыгодное для Украины" соглашение будет означать "больше международной нестабильности" в будущем.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее в понедельник заявил, что предпосылок для возобновления переговоров по Украине пока нет, при этом гарантии безопасности для Москвы он называл неотъемлемой частью возможных переговоров по украинскому урегулированию.
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нато, марк рютте, расходы на оборону
Политика, НАТО, Марк Рютте, расходы на оборону
18:29 13.01.2025 (обновлено: 18:41 13.01.2025)
 
Генсек НАТО призвал страны альянса тратить больше средств на оборону

Генсек НАТО: страны альянса должны тратить гораздо больше 2% ВВП на оборону

© Фото : NATOШтаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2025
© Фото : NATO
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БРЮССЕЛЬ, 13 янв – ПРАЙМ. Страны-члены Североатлантического альянса должны тратить гораздо больше 2% ВВП на оборону, заявил, выступая перед депутатами комитета по иностранным делам и обороне Европарламента, генсек НАТО Марк Рютте
"Я рад, что около двух третьих стран альянса тратят 2% или больше ВВП на оборону, но 2% ВВП – это даже близко недостаточно, чтобы справиться с вызовами, мы должны тратить гораздо больше 2% ВВП", — сказал он.
Рютте Генсек также призвал депутатов Европарламента помочь с увеличением расходов на оборону в странах альянса, в том числе за счет сокращения социальных выплат.
По его мнению, тратить 2% ВВП на оборонные расходы для стран блока "абсолютно недостаточно".
"Как парламентарии, вы знаете, что безопасность не может быть бесплатной, у вас есть влияние, вы можете сыграть критически важную роль в дебатах по необходимости в срочном порядке наращивать военные расходы", — сказал он.
По словам Генсека НАТО, для этого надо не повышать налоги, а сократить социальные расходы европейских стран.
"В целом повышение расходов на оборону означает снижение расходов на другие приоритеты… В среднем европейские страны тратят четверть национальных доходов на пенсии, здравоохранение и социальные выплаты. Нам нужно немного из этих денег, чтобы сделать оборону мощнее. Я рассчитываю на вас", - пояснил он свою мысль.
Кроме того, Рютте заявил, что продолжает настаивать на увеличении объемов военной помощи Украине для обеспечения сильной позиции на мирных переговорах.
По его словам, западу "необходимо увеличивать и ускорять военные поставки Украине, чтобы обеспечить ей сильную позицию, когда переговоры начнутся".
Генсек НАТО утверждает, что якобы "невыгодное для Украины" соглашение будет означать "больше международной нестабильности" в будущем.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее в понедельник заявил, что предпосылок для возобновления переговоров по Украине пока нет, при этом гарантии безопасности для Москвы он называл неотъемлемой частью возможных переговоров по украинскому урегулированию.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2025
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ПолитикаНАТОМарк Рюттерасходы на оборону
 
 
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