https://1prime.ru/20250113/nis-854169113.html

Сербия начала переговоры по NIS с США

Сербия начала переговоры по NIS с США - 13.01.2025, ПРАЙМ

Сербия начала переговоры по NIS с США

Рабочая группа правительства Сербии провела первую встречу с представителями Управлением по контролю над иностранными активами США (OFAC, Office of Foreign... | 13.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-13T20:30+0300

2025-01-13T20:30+0300

2025-01-13T20:30+0300

сербия

сша

ofac

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БЕЛГРАД, 13 янв – ПРАЙМ. Рабочая группа правительства Сербии провела первую встречу с представителями Управлением по контролю над иностранными активами США (OFAC, Office of Foreign Assets Control) в связи с санкциями против "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), сообщило министерство горного дела и энергетики Сербии. Сербский президент Александр Вучич заявил ранее, что санкции США против российско-сербской компании NIS (56,15% принадлежит "Газпром нефти" и "Газпрому") требуют разъяснений в вопросе размеров российской доли для переговоров с РФ. Координатор США по санкциям Джеймс О"Брайен указал 12 января, что российская сторона должна полностью выйти из "Нефтяной индустрии Сербии". "Кабмин Сербии приверженно работает над тем, чтобы предотвратить негативные последствия санкций. В данный момент очень важно получить от американской администрации дополнительные пояснения, что ожидаем сегодня или завтра. В то же время, готовимся и к диалогу с будущей администрацией США, чтобы утвердить платформу для переговоров с российской стороной. Мы все работаем синхронно, как одна команда и наша цель – чтобы государство во главе с президентом Александром Вучичем пришло к наилучшим решениям в интересах республики Сербия", - цитирует минэнерго главу ведомства Дубравку Джедович-Ханданович. Сербский министр снова заявила, что необходимо, чтобы NIS продолжил беспрепятственно работать в переходный период. Накануне она призвала банки и финансовые структуры "не соревноваться" в том, кто первый начнет выполнять санкции США. Во встрече с OFAC также участвовали министр финансов Сербии Синиша Мали, глава МИД Марко Джурич и вице-премьер Александр Вулин, который накануне заявил, что санкции против NIS вводятся для того, чтобы "столкнуть Сербию с Россией, ослабить сербскую экономику, заставить потерять ее привилегированный статус на рынке РФ и в снабжении газом". Президент Сербии заявил 5 января, что официальный Белград готов выкупить долю в NIS примерно за 700 миллионов евро в случае санкций США, но попытается избежать такого пути. Вучич уже попросил США о более гибких сроках введения ограничительных мер, ранее был озвучен период в 45 дней до 25 февраля. "Нефтяная индустрия Сербии" ранее выпустила заявление, что ее работа продолжается беспрепятственно, АЗС бесперебойно снабжаются нефтепродуктами. Отмечается, что NIS продолжает следить за актуальной ситуацией, анализировать все возможные сценарии и потенциальные последствия для деятельности компании и в настоящее время "нет никаких правовых ограничений для деятельности компании и наших партнеров". Президент Сербии ранее также указал, что с момента введения санкций компания-оператор Адриатического нефтепровода Хорватии JANAF прекратит поставки сырья с терминала на острове Крк. В 2022 году поставки российской нефти по JANAF в Хорватии попали под запрет в рамках пакета санкций ЕС, с тех пор компания перешла на переработку сырья из Ирака и других стран. JANAF имеет контракт на поставку NIS 10 миллионов тонн сырой нефти с 1 января 2024 до 31 декабря 2026 года. Руководство Сербии и Венгрии ранее подтвердили планы строительства нефтепровода протяженностью 128 километров для соединения с "Дружбой", по которой поставляется российская нефть в Венгрию и поставок ее на переработку на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) NIS в городе Панчево. В 2022 году "Газпром нефть", которая участвовала в 2008 году в приватизации крупнейшей нефтяной компании западных Балкан, снизила долю в сербской NIS до 50%, "Газпром" получил 6,15%. В 2020 году Вучич запустил проект "Глубокая переработка" на НПЗ "Нефтяной индустрия Сербии" в Панчево под Белградом. "Нефтяная индустрия Сербии" — одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. В компании NIS работают свыше 10 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет 400 АЗС, НПЗ в Панчево, производственной площадкой в Нови-Саде, предприятием "Петрохемия" и совместно с "Газпром энергохолдингом" - ТЭС Панчево. Крупнейшие акционеры - "Газпром нефть" и "Газпром" (56,15%) и Сербия (29,87%).

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сербия, сша, ofac