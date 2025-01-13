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Облигации надулись первыми: где закончится рост - 13.01.2025, ПРАЙМ
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Облигации надулись первыми: где закончится рост
Облигации надулись первыми: где закончится рост - 13.01.2025, ПРАЙМ
Облигации надулись первыми: где закончится рост
Основная причина роста доходностей глобальных бенчмарков в том, что инвесторы обеспокоены новым витком инфляционного давления, которое в том числе можем быть... | 13.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-13T15:01+0300
2025-01-13T15:01+0300
мнения аналитиков
рынок облигаций
сша
мировая экономика
ук альфа-капитал
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854157652.jpg?1736769715
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Основная причина роста доходностей глобальных бенчмарков в том, что инвесторы обеспокоены новым витком инфляционного давления, которое в том числе можем быть вызвано новой администрацией президента США. При этом правительства, которые потратили значительные средства на стимулирование экономики в предыдущие пять лет, по-прежнему занимают много денег. Распродажа длинных облигаций набрала обороты в декабре, когда ФРС изменил прогноз по количеству снижений ключевой ставки в 2025 году. Регулятор отмечает, что инфляция в США может установиться выше целевого показателя в 2%. Дополнительно масла в огонь подлили хорошие данные по рынку труда в США, которые вышли на прошлой неделе. Экономика остается сильной, что снижает необходимость стимулирования через понижение ставок. &nbsp; Если же говорить про более выраженный случай распродаж в Великобритании, то там помимо растущего госдолга и увеличенных расходов бюджета вновь возникла политическая нестабильность. Где может остановиться рост доходностей, сказать сложно. К примеру, осенью 2023 года, в моменты экстремальных движений в UST, доходности десятилетних USTпробивали 5%. Но тогда было непонятно, когда ФРС начнет снижение ставок. Сейчас же ставки уже ниже чем конце 2023 года, но существует неопределённость относительно их дальнейшего снижения. Если рынок будет видеть существенный риск роста инфляции, доходности могут уйти выше 5%. Но в целом рынок уже заложил достаточно существенные риски нового витка инфляции. &nbsp; Артем Привалов, портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал"
сша
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Артем Привалов
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Артем Привалов
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/06/850698916_0:56:852:908_100x100_80_0_0_6a2b0a30c3be46dcc6f7c0ddd24e409a.jpg
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
мнения аналитиков, рынок облигаций, сша, мировая экономика, ук альфа-капитал
Мнения аналитиков, рынок облигаций, США, Мировая экономика, УК Альфа-Капитал
15:01 13.01.2025
 
Облигации надулись первыми: где закончится рост

Аналитик Привалов: рост доходностей облигаций связан с инфляцией в США

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Артем Привалов, портфельный управляющий УК Альфа-Капитал.
Артем Привалов
портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал"
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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Основная причина роста доходностей глобальных бенчмарков в том, что инвесторы обеспокоены новым витком инфляционного давления, которое в том числе можем быть вызвано новой администрацией президента США.
При этом правительства, которые потратили значительные средства на стимулирование экономики в предыдущие пять лет, по-прежнему занимают много денег. Распродажа длинных облигаций набрала обороты в декабре, когда ФРС изменил прогноз по количеству снижений ключевой ставки в 2025 году. Регулятор отмечает, что инфляция в США может установиться выше целевого показателя в 2%.
Дополнительно масла в огонь подлили хорошие данные по рынку труда в США, которые вышли на прошлой неделе. Экономика остается сильной, что снижает необходимость стимулирования через понижение ставок.  
Если же говорить про более выраженный случай распродаж в Великобритании, то там помимо растущего госдолга и увеличенных расходов бюджета вновь возникла политическая нестабильность.
Где может остановиться рост доходностей, сказать сложно. К примеру, осенью 2023 года, в моменты экстремальных движений в UST, доходности десятилетних USTпробивали 5%. Но тогда было непонятно, когда ФРС начнет снижение ставок.
Сейчас же ставки уже ниже чем конце 2023 года, но существует неопределённость относительно их дальнейшего снижения. Если рынок будет видеть существенный риск роста инфляции, доходности могут уйти выше 5%. Но в целом рынок уже заложил достаточно существенные риски нового витка инфляции.  
Артем Привалов, портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал"

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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