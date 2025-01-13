Облигации надулись первыми: где закончится рост

МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Основная причина роста доходностей глобальных бенчмарков в том, что инвесторы обеспокоены новым витком инфляционного давления, которое в том числе можем быть вызвано новой администрацией президента США. При этом правительства, которые потратили значительные средства на стимулирование экономики в предыдущие пять лет, по-прежнему занимают много денег. Распродажа длинных облигаций набрала обороты в декабре, когда ФРС изменил прогноз по количеству снижений ключевой ставки в 2025 году. Регулятор отмечает, что инфляция в США может установиться выше целевого показателя в 2%. Дополнительно масла в огонь подлили хорошие данные по рынку труда в США, которые вышли на прошлой неделе. Экономика остается сильной, что снижает необходимость стимулирования через понижение ставок. Если же говорить про более выраженный случай распродаж в Великобритании, то там помимо растущего госдолга и увеличенных расходов бюджета вновь возникла политическая нестабильность. Где может остановиться рост доходностей, сказать сложно. К примеру, осенью 2023 года, в моменты экстремальных движений в UST, доходности десятилетних USTпробивали 5%. Но тогда было непонятно, когда ФРС начнет снижение ставок. Сейчас же ставки уже ниже чем конце 2023 года, но существует неопределённость относительно их дальнейшего снижения. Если рынок будет видеть существенный риск роста инфляции, доходности могут уйти выше 5%. Но в целом рынок уже заложил достаточно существенные риски нового витка инфляции. Артем Привалов, портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал"
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Основная причина роста доходностей глобальных бенчмарков в том, что инвесторы обеспокоены новым витком инфляционного давления, которое в том числе можем быть вызвано новой администрацией президента США.
При этом правительства, которые потратили значительные средства на стимулирование экономики в предыдущие пять лет, по-прежнему занимают много денег. Распродажа длинных облигаций набрала обороты в декабре, когда ФРС изменил прогноз по количеству снижений ключевой ставки в 2025 году. Регулятор отмечает, что инфляция в США может установиться выше целевого показателя в 2%.
Дополнительно масла в огонь подлили хорошие данные по рынку труда в США, которые вышли на прошлой неделе. Экономика остается сильной, что снижает необходимость стимулирования через понижение ставок.
Если же говорить про более выраженный случай распродаж в Великобритании, то там помимо растущего госдолга и увеличенных расходов бюджета вновь возникла политическая нестабильность.
Где может остановиться рост доходностей, сказать сложно. К примеру, осенью 2023 года, в моменты экстремальных движений в UST, доходности десятилетних USTпробивали 5%. Но тогда было непонятно, когда ФРС начнет снижение ставок.
Сейчас же ставки уже ниже чем конце 2023 года, но существует неопределённость относительно их дальнейшего снижения. Если рынок будет видеть существенный риск роста инфляции, доходности могут уйти выше 5%. Но в целом рынок уже заложил достаточно существенные риски нового витка инфляции.
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