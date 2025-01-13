https://1prime.ru/20250113/ostin-854149730.html

СМИ: Остин предложил нарастить траты на оборону до более $1 трлн за 3 года

СМИ: Остин предложил нарастить траты на оборону до более $1 трлн за 3 года - 13.01.2025, ПРАЙМ

СМИ: Остин предложил нарастить траты на оборону до более $1 трлн за 3 года

Глава Пентагона Ллойд Остин в ноябре рекомендовал правительству США план по увеличению расходов на оборону, согласно которому в 2028 финансовом году они могут... | 13.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-13T09:22+0300

2025-01-13T09:22+0300

2025-01-13T09:22+0300

сша

ллойд остин

пентагон

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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Глава Пентагона Ллойд Остин в ноябре рекомендовал правительству США план по увеличению расходов на оборону, согласно которому в 2028 финансовом году они могут превысить 1 триллион долларов, передает агентство Блумберг со ссылкой на письмо, направленное министром Административно-бюджетному управлению в составе администрации американского президента. Как отмечается, Остин в письме, датируемом 27 ноября, предложил правительству США оставить новой администрации избранного президента Дональда Трампа предложенный план в сфере обороны на 5 лет, который бы начинался с суммы в 926,5 миллиарда долларов в 2026 финансовом году по сравнению с прогнозируемыми ранее 876,8 миллиарда долларов. Далее с каждым годом, согласно предложению главы Пентагона, затраты на оборону должны продолжать расти и составить в 2027 финансовом году 972,8 миллиарда долларов и более 1 триллиона долларов в 2028 финансовом году по сравнению с прогнозируемыми ранее 913,5 миллиардами. "Остин рекомендовал правительству США увеличить расходы на оборону примерно на 50 миллиардов долларов (от той суммы), которая прогнозировалось в 2026 финансовом году, с увеличением, которое могло бы привести к тому, что бюджет Пентагона превысит 1 триллион долларов в ближайшие годы", - говорится в сообщении Блумберг. При этом, как следует из письма Остина, финансирование Пентагона не должно включать в себя помощь Украине и Израилю. По его мнению, такая иностранная военная помощь должна и дальше финансироваться за счет дополнительных ассигнований. Предложенные Остином бюджетные цели также не включают дополнительное финансирование для замены оружия, поставленного Украине и Израилю. Как отмечает Блумберг, Остин не предоставил явного обоснования своим предложениям, кроме поддержки Национальной оборонной стратегии с ее акцентом на противодействие Китаю и укрепление альянсов. Представитель Пентагон отклонил просьбу Блумберг прокомментировать информацию.

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сша, ллойд остин, пентагон