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В США поставили Остина на место после дерзких слов в адрес Путина

В США поставили Остина на место после дерзких слов в адрес Путина - 13.01.2025, ПРАЙМ

В США поставили Остина на место после дерзких слов в адрес Путина

Экс-разведчик США Скотт Риттер дерзко ответил на слова главы Пентагона Ллойда Остина о президенте России Владимире Путине. Об этом он написал в социальной сети... | 13.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-13T10:04+0300

2025-01-13T10:04+0300

2025-01-13T10:04+0300

сша

ллойд остин

владимир путин

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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Экс-разведчик США Скотт Риттер дерзко ответил на слова главы Пентагона Ллойда Остина о президенте России Владимире Путине. Об этом он написал в социальной сети Х."Он нанес стратегическое поражение вам и НАТО. О, подождите, вы правы. Это не было его целями. Просто сопутствующие последствия", — отметил Риттер.Ранее Остин утверждал, что Путин не достиг ни одной своей стратегической цели, а Россия понесла тяжелые последствия конфликта в Украине.В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.

https://1prime.ru/20250109/investitsii-854104612.html

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сша, ллойд остин, владимир путин