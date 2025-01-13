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В США поставили Остина на место после дерзких слов в адрес Путина
В США поставили Остина на место после дерзких слов в адрес Путина - 13.01.2025, ПРАЙМ
В США поставили Остина на место после дерзких слов в адрес Путина
Экс-разведчик США Скотт Риттер дерзко ответил на слова главы Пентагона Ллойда Остина о президенте России Владимире Путине. Об этом он написал в социальной сети... | 13.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-13T10:04+0300
2025-01-13T10:04+0300
2025-01-13T10:04+0300
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ллойд остин
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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Экс-разведчик США Скотт Риттер дерзко ответил на слова главы Пентагона Ллойда Остина о президенте России Владимире Путине. Об этом он написал в социальной сети Х."Он нанес стратегическое поражение вам и НАТО. О, подождите, вы правы. Это не было его целями. Просто сопутствующие последствия", — отметил Риттер.Ранее Остин утверждал, что Путин не достиг ни одной своей стратегической цели, а Россия понесла тяжелые последствия конфликта в Украине.В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
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сша, ллойд остин, владимир путин
США, Ллойд Остин, Владимир Путин
В США поставили Остина на место после дерзких слов в адрес Путина
Риттер ответил главе МО США Остину, что Путин стратегически победил НАТО
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ.
Экс-разведчик США Скотт Риттер дерзко ответил на слова главы Пентагона Ллойда Остина о президенте России Владимире Путине. Об этом он написал
в социальной сети Х.
"Он нанес стратегическое поражение вам и НАТО. О, подождите, вы правы. Это не было его целями. Просто сопутствующие последствия", — отметил Риттер.
Ранее Остин утверждал, что Путин не достиг ни одной своей стратегической цели, а Россия понесла тяжелые последствия конфликта в Украине.
В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
Остин рассказал, сколько США инвестировали в свой ВПК благодаря Украине