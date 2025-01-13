https://1prime.ru/20250113/peskov-854154079.html

Россия будет искать другие маршруты поставок энергоносителей, заявил Песков

Россия будет искать другие маршруты поставок энергоносителей, заявил Песков - 13.01.2025, ПРАЙМ

Россия будет искать другие маршруты поставок энергоносителей, заявил Песков

Россия будет искать альтернативные маршруты поставок энергоновсителей, чтобы минимизировать последствия американских санкций. Об этом сообщил официальный... | 13.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-13T12:39+0300

2025-01-13T12:39+0300

2025-01-13T12:39+0300

энергетика

россия

дмитрий песков

газ

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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Россия будет искать альтернативные маршруты поставок энергоновсителей, чтобы минимизировать последствия американских санкций. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."В первую очередь, конечно, сейчас будут предприниматься меры и изыскиваться варианты для минимизации последствий этих санкций", - отметил пресс-секретарь главы государства.Песков также добавил, что сегодня невозможно в один момент перекрыть существующие маршруты поставок.В пятницу США ввели санкции против более чем 200 компаний и физических лиц из российского энергетического сектора, а также более 180 судов. Санкции направлены на ограничение доступа России на международные рынки и снижение экспортных доходов от нефти и газа. Пакет санкций также вводит ограничения против компаний, связанных с добычей и переработкой энергоресурсов, а также судов, используемых для их транспортировки.

https://1prime.ru/20250113/gaz-854150852.html

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россия, дмитрий песков, газ