Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия будет искать другие маршруты поставок энергоносителей, заявил Песков - 13.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250113/peskov-854154079.html
Россия будет искать другие маршруты поставок энергоносителей, заявил Песков
Россия будет искать другие маршруты поставок энергоносителей, заявил Песков - 13.01.2025, ПРАЙМ
Россия будет искать другие маршруты поставок энергоносителей, заявил Песков
Россия будет искать альтернативные маршруты поставок энергоновсителей, чтобы минимизировать последствия американских санкций. Об этом сообщил официальный... | 13.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-13T12:39+0300
2025-01-13T12:39+0300
энергетика
россия
дмитрий песков
газ
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851799732_0:152:3097:1894_1920x0_80_0_0_d3b734f01c44a5d8214902d0613ee397.jpg
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Россия будет искать альтернативные маршруты поставок энергоновсителей, чтобы минимизировать последствия американских санкций. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."В первую очередь, конечно, сейчас будут предприниматься меры и изыскиваться варианты для минимизации последствий этих санкций", - отметил пресс-секретарь главы государства.Песков также добавил, что сегодня невозможно в один момент перекрыть существующие маршруты поставок.В пятницу США ввели санкции против более чем 200 компаний и физических лиц из российского энергетического сектора, а также более 180 судов. Санкции направлены на ограничение доступа России на международные рынки и снижение экспортных доходов от нефти и газа. Пакет санкций также вводит ограничения против компаний, связанных с добычей и переработкой энергоресурсов, а также судов, используемых для их транспортировки.
https://1prime.ru/20250113/gaz-854150852.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851799732_184:0:2913:2047_1920x0_80_0_0_c55451dc814a8bea9d30196215e18fb9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, дмитрий песков, газ
Энергетика, РОССИЯ, Дмитрий Песков, Газ
12:39 13.01.2025
 
Россия будет искать другие маршруты поставок энергоносителей, заявил Песков

Песков: Россия будет искать альтернативные маршруты поставок энергоносителей

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗаседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта
Заседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Россия будет искать альтернативные маршруты поставок энергоновсителей, чтобы минимизировать последствия американских санкций. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"В первую очередь, конечно, сейчас будут предприниматься меры и изыскиваться варианты для минимизации последствий этих санкций", - отметил пресс-секретарь главы государства.
Песков также добавил, что сегодня невозможно в один момент перекрыть существующие маршруты поставок.
В пятницу США ввели санкции против более чем 200 компаний и физических лиц из российского энергетического сектора, а также более 180 судов. Санкции направлены на ограничение доступа России на международные рынки и снижение экспортных доходов от нефти и газа. Пакет санкций также вводит ограничения против компаний, связанных с добычей и переработкой энергоресурсов, а также судов, используемых для их транспортировки.
%Флаг евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2025
Европа может спровоцировать глобальную борьбу за газ, пишут СМИ
10:15
 
ЭнергетикаРОССИЯДмитрий ПесковГаз
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала