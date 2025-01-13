https://1prime.ru/20250113/peskov-854154079.html
Россия будет искать другие маршруты поставок энергоносителей, заявил Песков
Россия будет искать другие маршруты поставок энергоносителей, заявил Песков - 13.01.2025, ПРАЙМ
Россия будет искать другие маршруты поставок энергоносителей, заявил Песков
Россия будет искать альтернативные маршруты поставок энергоновсителей, чтобы минимизировать последствия американских санкций. Об этом сообщил официальный... | 13.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-13T12:39+0300
2025-01-13T12:39+0300
2025-01-13T12:39+0300
энергетика
россия
дмитрий песков
газ
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851799732_0:152:3097:1894_1920x0_80_0_0_d3b734f01c44a5d8214902d0613ee397.jpg
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Россия будет искать альтернативные маршруты поставок энергоновсителей, чтобы минимизировать последствия американских санкций. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."В первую очередь, конечно, сейчас будут предприниматься меры и изыскиваться варианты для минимизации последствий этих санкций", - отметил пресс-секретарь главы государства.Песков также добавил, что сегодня невозможно в один момент перекрыть существующие маршруты поставок.В пятницу США ввели санкции против более чем 200 компаний и физических лиц из российского энергетического сектора, а также более 180 судов. Санкции направлены на ограничение доступа России на международные рынки и снижение экспортных доходов от нефти и газа. Пакет санкций также вводит ограничения против компаний, связанных с добычей и переработкой энергоресурсов, а также судов, используемых для их транспортировки.
https://1prime.ru/20250113/gaz-854150852.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851799732_184:0:2913:2047_1920x0_80_0_0_c55451dc814a8bea9d30196215e18fb9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, газ
Энергетика, РОССИЯ, Дмитрий Песков, Газ
Россия будет искать другие маршруты поставок энергоносителей, заявил Песков
Песков: Россия будет искать альтернативные маршруты поставок энергоносителей
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Россия будет искать альтернативные маршруты поставок энергоновсителей, чтобы минимизировать последствия американских санкций. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"В первую очередь, конечно, сейчас будут предприниматься меры и изыскиваться варианты для минимизации последствий этих санкций", - отметил пресс-секретарь главы государства.
Песков также добавил, что сегодня невозможно в один момент перекрыть существующие маршруты поставок.
В пятницу США ввели санкции против более чем 200 компаний и физических лиц из российского энергетического сектора, а также более 180 судов. Санкции направлены на ограничение доступа России на международные рынки и снижение экспортных доходов от нефти и газа. Пакет санкций также вводит ограничения против компаний, связанных с добычей и переработкой энергоресурсов, а также судов, используемых для их транспортировки.
Европа может спровоцировать глобальную борьбу за газ, пишут СМИ