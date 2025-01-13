https://1prime.ru/20250113/peskov-854154218.html
В Кремле прокомментировали изменение риторики США по Украине
В Кремле прокомментировали изменение риторики США по Украине - 13.01.2025, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали изменение риторики США по Украине
Что говорить о смене риторики США по украинскому конфликту преждевременно до вступления Дональда Трампа в должность президента. Об этом сообщил официальный... | 13.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-13T12:49+0300
2025-01-13T12:49+0300
2025-01-13T12:49+0300
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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Что говорить о смене риторики США по украинскому конфликту преждевременно до вступления Дональда Трампа в должность президента. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Мы видели, конечно. Мы самым тщательным уровнем эти интервью отслеживаем. Но говорить о том, является ли это изменением риторики, можно будет говорить только через неделю после официальных назначений... В ближайшие семь суток процессом будет рулить (Джо) Байден и его команда", - подчеркнул Песков.Он также отметил, что пока нет предметной подготовки к встрече президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа, но есть политическая воля.Он также указал, что многие страны выражают готовность стать площадкой для гипотетических переговоров между Путиным и Трампом, но о возможных переговорах рано говорить.
https://1prime.ru/20250112/ukraina-854142722.html
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россия, сша, украина
Политика, РОССИЯ, США, УКРАИНА
В Кремле прокомментировали изменение риторики США по Украине
Песков: до прихода Трампа рано говорить об изменении риторики США по Украине
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Что говорить о смене риторики США по украинскому конфликту преждевременно до вступления Дональда Трампа в должность президента. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Мы видели, конечно. Мы самым тщательным уровнем эти интервью отслеживаем. Но говорить о том, является ли это изменением риторики, можно будет говорить только через неделю после официальных назначений... В ближайшие семь суток процессом будет рулить (Джо) Байден и его команда", - подчеркнул Песков.
Он также отметил, что пока нет предметной подготовки к встрече президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа, но есть политическая воля.
Он также указал, что многие страны выражают готовность стать площадкой для гипотетических переговоров между Путиным и Трампом, но о возможных переговорах рано говорить.
В США предостерегли от эскалации конфликта на Украине из-за Трампа