https://1prime.ru/20250113/peskov-854154218.html

В Кремле прокомментировали изменение риторики США по Украине

В Кремле прокомментировали изменение риторики США по Украине - 13.01.2025, ПРАЙМ

В Кремле прокомментировали изменение риторики США по Украине

Что говорить о смене риторики США по украинскому конфликту преждевременно до вступления Дональда Трампа в должность президента. Об этом сообщил официальный... | 13.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-13T12:49+0300

2025-01-13T12:49+0300

2025-01-13T12:49+0300

политика

россия

сша

украина

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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Что говорить о смене риторики США по украинскому конфликту преждевременно до вступления Дональда Трампа в должность президента. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Мы видели, конечно. Мы самым тщательным уровнем эти интервью отслеживаем. Но говорить о том, является ли это изменением риторики, можно будет говорить только через неделю после официальных назначений... В ближайшие семь суток процессом будет рулить (Джо) Байден и его команда", - подчеркнул Песков.Он также отметил, что пока нет предметной подготовки к встрече президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа, но есть политическая воля.Он также указал, что многие страны выражают готовность стать площадкой для гипотетических переговоров между Путиным и Трампом, но о возможных переговорах рано говорить.

https://1prime.ru/20250112/ukraina-854142722.html

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