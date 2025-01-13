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Эксперт назвала условие выхода из энергокризиса в Приднестровье

Эксперт назвала условие выхода из энергокризиса в Приднестровье - 13.01.2025, ПРАЙМ

Эксперт назвала условие выхода из энергокризиса в Приднестровье

Угольного топлива, альтернативного газу для работы электростанций, не хватит для выхода из энергокризиса в Приднестровье, необходимы решения о возобновлении... | 13.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-13T03:47+0300

2025-01-13T03:47+0300

2025-01-13T03:47+0300

энергетика

газ

приднестровье

молдавия

кишинев

молдавская грэс

газпром

молдовагаз

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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Угольного топлива, альтернативного газу для работы электростанций, не хватит для выхода из энергокризиса в Приднестровье, необходимы решения о возобновлении поставок газа, рассказала РИА Новости эксперт компании "Уралэнерготел" Наталья Высоковских. Молдавская ГРЭС является основным источником электроэнергии в Приднестровье и Молдавии, на нее приходится примерно 90% вырабатываемой электроэнергии. Еще 10% приходится на ТЭС "Тиротекс-Энерго" и небольшие станции. С 1 января "Газпром" ограничил поставки газа в Молдавию и ПМР из-за долга "Молдовагаза" и закрытия транзита газа в Европу через Украину. В результате Молдавская ГРЭС перешла на генерацию электроэнергии с газа на уголь. "Заявления о том, что без достижения тех или иных соглашений о возобновлении поставок газа в республику из дефицита электроэнергии невозможно вырулить, особенно в холодное время года при дефиците тепловой электроэнергии - справедливы", - сказала эксперт. Молдавская ГРЭС в своей истории уже переходила на резервное топливо. Однако сейчас в Приднестровье уже происходят веерные отключения электричества. Газа там хватит менее чем на месяц, говорили местные власти. Запасы угля, по оценкам различных экспертов, тоже небезграничны, их примерно на месяц. "Ситуация сложна не настолько, чтобы не удалось поддержать критические объекты инфраструктуры, а вот промышленные объекты, безусловно, столкнутся с серьезными ограничениями", - объяснила собеседница агентства серьезность кризиса. Сейчас Молдавская ГРЭС вырабатывает около 5 миллиардов кВт.ч электроэнергии. При максимальном переходе станции на альтернативное топливо производительность может снизиться примерно на 1 миллиард кВт.ч, подсчитали в компании "Уралэнерготел". После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице. В Тирасполе заявляют, что сейчас идут сложные переговоры о поставках газа. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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газ, приднестровье, молдавия, кишинев, молдавская грэс, газпром, молдовагаз