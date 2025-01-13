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Кабмин утвердил программу бесплатной медпомощи на 2025—2027 годы - 13.01.2025, ПРАЙМ
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Кабмин утвердил программу бесплатной медпомощи на 2025—2027 годы
Кабмин утвердил программу бесплатной медпомощи на 2025—2027 годы - 13.01.2025, ПРАЙМ
Кабмин утвердил программу бесплатной медпомощи на 2025—2027 годы
Правительство России утвердило программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на период с 2025 по 2027 годы. Об этом говорится в... | 13.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-13T11:46+0300
2025-01-13T11:46+0300
россия
правительство
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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Правительство России утвердило программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на период с 2025 по 2027 годы. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале кабмина."Утверждена программа государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2025–2027 годы", - сказано в заявлении.Программа призвана удовлетворить поручения президента России по поддержке участников СВО и обеспечению им доступа к медицинской помощи без очередей. Взаимодействие медицинских организаций с государственным фондом "Защитники Отечества" также будет усилено.Кроме того, программа предусматривает повышение доступности санаторно-курортного лечения для граждан. Для жителей малых и труднодоступных населенных пунктов будет создана возможность получать стационарное лечение на дому.Пациенты с тяжелыми заболеваниями, угрожающими жизни, а также хроническими заболеваниями получат возможность назначения им лекарств, не зарегистрированных в России, медицинскими комиссиями.Для обеспечения более эффективного лечения пациентов с онкологическими заболеваниями будет требоваться проведение специальных исследований перед назначением схемы противоопухолевой лекарственной терапии. Программа также улучшит механизмы диспансерного наблюдения и медицинской реабилитации пациентов после выписки из стационаров.
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россия, правительство
РОССИЯ, правительство
11:46 13.01.2025
 
Кабмин утвердил программу бесплатной медпомощи на 2025—2027 годы

Правительство утвердило программу бесплатной медпомощи на 2025—2027 годы

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Правительство России утвердило программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на период с 2025 по 2027 годы. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале кабмина.
"Утверждена программа государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2025–2027 годы", - сказано в заявлении.
Программа призвана удовлетворить поручения президента России по поддержке участников СВО и обеспечению им доступа к медицинской помощи без очередей. Взаимодействие медицинских организаций с государственным фондом "Защитники Отечества" также будет усилено.
Кроме того, программа предусматривает повышение доступности санаторно-курортного лечения для граждан. Для жителей малых и труднодоступных населенных пунктов будет создана возможность получать стационарное лечение на дому.
Пациенты с тяжелыми заболеваниями, угрожающими жизни, а также хроническими заболеваниями получат возможность назначения им лекарств, не зарегистрированных в России, медицинскими комиссиями.
Для обеспечения более эффективного лечения пациентов с онкологическими заболеваниями будет требоваться проведение специальных исследований перед назначением схемы противоопухолевой лекарственной терапии. Программа также улучшит механизмы диспансерного наблюдения и медицинской реабилитации пациентов после выписки из стационаров.
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