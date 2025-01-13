https://1prime.ru/20250113/programma-854152804.html

Кабмин утвердил программу бесплатной медпомощи на 2025—2027 годы

Кабмин утвердил программу бесплатной медпомощи на 2025—2027 годы - 13.01.2025, ПРАЙМ

Кабмин утвердил программу бесплатной медпомощи на 2025—2027 годы

Правительство России утвердило программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на период с 2025 по 2027 годы. Об этом говорится в... | 13.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-13T11:46+0300

2025-01-13T11:46+0300

2025-01-13T11:46+0300

россия

правительство

https://cdnn.1prime.ru/img/84269/34/842693463_0:141:3391:2048_1920x0_80_0_0_94a6588f1ce622b0716581e3a4e479cd.jpg

МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Правительство России утвердило программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на период с 2025 по 2027 годы. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале кабмина."Утверждена программа государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2025–2027 годы", - сказано в заявлении.Программа призвана удовлетворить поручения президента России по поддержке участников СВО и обеспечению им доступа к медицинской помощи без очередей. Взаимодействие медицинских организаций с государственным фондом "Защитники Отечества" также будет усилено.Кроме того, программа предусматривает повышение доступности санаторно-курортного лечения для граждан. Для жителей малых и труднодоступных населенных пунктов будет создана возможность получать стационарное лечение на дому.Пациенты с тяжелыми заболеваниями, угрожающими жизни, а также хроническими заболеваниями получат возможность назначения им лекарств, не зарегистрированных в России, медицинскими комиссиями.Для обеспечения более эффективного лечения пациентов с онкологическими заболеваниями будет требоваться проведение специальных исследований перед назначением схемы противоопухолевой лекарственной терапии. Программа также улучшит механизмы диспансерного наблюдения и медицинской реабилитации пациентов после выписки из стационаров.

https://1prime.ru/20240425/minzdrav-847673197.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, правительство