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Аэропорт "Пулково" предупредил о возможных изменениях в расписании - 13.01.2025, ПРАЙМ
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Аэропорт "Пулково" предупредил о возможных изменениях в расписании
Аэропорт "Пулково" предупредил о возможных изменениях в расписании - 13.01.2025, ПРАЙМ
Аэропорт "Пулково" предупредил о возможных изменениях в расписании
Аэропорт "Пулково" в настоящее время работает в штатном режиме, однако в связи с тем, что 12 января в аэропорту временно ограничивались прием и отправка... | 13.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-13T09:20+0300
2025-01-13T09:20+0300
россия
аэропорт пулково
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв — ПРАЙМ. Аэропорт "Пулково" в настоящее время работает в штатном режиме, однако в связи с тем, что 12 января в аэропорту временно ограничивались прием и отправка самолетов, в понедельник возможны изменения в расписании, сообщает аэропорт. "Пулково работает в штатном режиме. В связи с тем, что вчера, 12 января, в аэропорту временно ограничивались приём и выпуск воздушных судов, сегодня также возможны изменения в расписании", - говорится в Telegram-канале аэропорта. Отмечается, что для обеспечения безопасности полетов проводятся попеременная очистка взлетно-посадочных полос и перронов от снега и наледи, противообледенительная обработка воздушных судов. Эти меры могу влиять на увеличение времени обслуживания. В воскресенье аэропорт "Пулково" работал в сложных метеоусловиях. Утром для очистки взлетно-посадочных полос от снега аэропорт приостановил прием и отправку воздушных судов. В 13.25 мск аэропорт был открыт. Во второй половине дня аэропорт вновь приостанавливал прием и отправку самолетов. По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры в "Пулково" в воскресенье из-за приостановки взлетно-посадочных операций в связи с непогодой было задержано около 90 рейсов.
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россия, аэропорт пулково
РОССИЯ, аэропорт Пулково
09:20 13.01.2025
 
Аэропорт "Пулково" предупредил о возможных изменениях в расписании

Аэропорт "Пулково" предупредил пассажиров о возможных изменениях в расписании

© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПулково
Пулково - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости . Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв — ПРАЙМ. Аэропорт "Пулково" в настоящее время работает в штатном режиме, однако в связи с тем, что 12 января в аэропорту временно ограничивались прием и отправка самолетов, в понедельник возможны изменения в расписании, сообщает аэропорт.
"Пулково работает в штатном режиме. В связи с тем, что вчера, 12 января, в аэропорту временно ограничивались приём и выпуск воздушных судов, сегодня также возможны изменения в расписании", - говорится в Telegram-канале аэропорта.
Отмечается, что для обеспечения безопасности полетов проводятся попеременная очистка взлетно-посадочных полос и перронов от снега и наледи, противообледенительная обработка воздушных судов. Эти меры могу влиять на увеличение времени обслуживания.
В воскресенье аэропорт "Пулково" работал в сложных метеоусловиях. Утром для очистки взлетно-посадочных полос от снега аэропорт приостановил прием и отправку воздушных судов. В 13.25 мск аэропорт был открыт. Во второй половине дня аэропорт вновь приостанавливал прием и отправку самолетов. По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры в "Пулково" в воскресенье из-за приостановки взлетно-посадочных операций в связи с непогодой было задержано около 90 рейсов.
Аэропорт Пулково.
В аэропорте "Пулково" были задержаны около 90 рейсов
Вчера, 23:22
 
РОССИЯаэропорт Пулково
 
 
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